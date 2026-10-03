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山東老夫婦數十萬現金燒成「焦炭」 銀行手工搶救挽回

記者林宸誼／即時報導
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數十萬現金燒成「焦炭」。(濟南時報)
數十萬現金燒成「焦炭」。(濟南時報)

AI摘要

文章摘要整理：

山東一對老夫妻因家中線路老化失火，20多萬元現金被燒毀，濟南農商銀行員工全員動員手工搶救，最終兌回13.12萬元。

中國山東一對年邁且無依無靠的老夫妻，帶著一堆燒焦發黑的鈔票，焦急地前往山東濟南濟陽農商銀行營業部求助。原來因家中線路老化引發火災，老兩口存放在家中的人民幣20多萬元（約3萬美元）現金被大火焚燒，僥倖搶救出的現金，也大多被燒得焦黑炭化、粘結結塊

濟南時報報導，銀行營業部工作人員在了解老人的遭遇後，第一時間啟動殘缺污損紙鈔兌換的緊急作業道。在保障日常櫃檯業務正常運作的前提下，秉持特事特辦原則，全力「搶救」這批火燒鈔票。

由於遭大火高溫灼燒，紙鈔質地極度酥脆，稍微碰到就會碎成小片，完全無法使用自動點鈔設備進行辨識與清點，只能全靠人工處理。

為了避免紙鈔遭受二次破壞，工作人員戴上手套、屏氣凝神，小心翼翼進行分離作業。既不能硬扯也不能強行掰開，只能耐著性子一點一點將紙鈔剝離，隨後輕輕攤平、拂去上面的焦灰雜質，再進行通風陰乾。

由於受損狀況極為嚴重，營業部幾乎全員動員。大家將一張張炭化殘鈔擺放整齊，仔細逐張辨識圖案細節、核驗防偽特徵，並精準測算剩餘有效面積。每一張鈔票都經過多人反覆交叉複核，確保金額毫釐不差。

經過整整一天的分揀、鑑別與精準核驗，銀行工作人員最終成功為老夫妻兌換了人民幣13.12萬元（約1.96萬美元）。

看著手中換回的嶄新鈔票，老夫妻倆紅了眼眶，連聲向工作人員道謝說：「這原本是我們攢了一輩子的養老錢，以為全被大火給燒光了，沒想到還能換回這麼多，真的太感謝你們了！」

精華 FAQ

  • 因家中線路老化引發火災，存放在屋內的20多萬元人民幣遭大火焚燒，僥倖搶出的部分也多已炭化、粘結成塊，幾乎無法直接使用。

  • 銀行先啟動殘缺污損紙鈔兌換程序，再由人員戴手套逐張分離、攤平、除灰與陰乾，並靠人工辨識圖案、防偽特徵及剩餘面積完成核驗。

  • 經過整整一天的分揀、鑑別和複核，銀行最終成功兌回13.12萬元。老夫妻拿回部分養老錢後非常感動，連聲向工作人員致謝。

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