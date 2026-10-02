女子印尼潛水 被「老演壞蛋」的章濤救了一命

章濤水下救女子的畫面。（取材自都市快報）

AI摘要 文章摘要整理： 一名女網友在印尼潛水時險些失控上浮，幸得同船的中國男演員章濤與潛導合力拉回，事後他則強調這只是潛水圈常見互助。

「在國外被中國男演員救了一命」相關話題，2日登上中國社媒熱搜第一。有女網友2日發文說，在印尼 馬拉圖潛水，氧氣瓶只剩70bar的氣，給潛導示意後，自身突然飄向了海面，還好潛導反應夠快，及時來拉住。但沒完全拉動，情急之中，一位同船素不相識的大哥一躍而上，一把抓住了氣壓表，和潛導一左一右地拉著她返回，直至升水。這名救人的大哥竟是中國男演員章濤，該名網友表示，老演壞蛋的恩公真是好人。章濤2日回應說，這在潛水圈實在說不上見義勇為，自己也曾被人救過。

綜合南方都市報、觀察者網、都市快報、極目新聞報導，這名網友表示，自己在馬拉圖正式潛水第一天，氧氣瓶只剩70bar，向潛導示意後突然飄向海面。潛導及時拉住她，然而未能完全拉回，此時同船的章濤立即上前，一把抓住她的氣壓表，與潛導一左一右將她拉回，直到升水。

該網友事後才知道，救她的陌生大哥竟是演員章濤，並留言稱，雖然章濤經常飾演渣男、壞男，但本人卻是善良的「好心哥」。消息曝光後，不少網友留言討論章濤曾飾演的角色，也有人分享與他的相處經驗，稱他是認真、負責的人。

章濤2日回應表示，自己的行為在潛水圈「遠遠夠不上見義勇為」。他說，同隊潛伴發生「飛」的狀況其實相當常見，有經驗的潛水員幫助經驗較淺的潛伴，也是潛水圈普遍的傳統，他自己初學時也曾被其他潛水員救過。

章濤表示，潛水雖有風險，但不應被視為時刻面對生死考驗的極限運動。他認為，只要認真接受培訓、聽從簡報、跟好潛導，不做能力範圍以外的事情，休閒潛水仍是相對安全且美好的運動。

公開資料顯示，章濤1987年1月17日出生於江蘇無錫，畢業於上海戲劇學院，是中國男演員、表演專業教師及話劇演員，曾參演「微微一笑很傾城」、「小捨得」、「獵狐」等作品。

章濤（左）在國外救人。(取材自都市快報)