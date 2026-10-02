我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

品牌夾克專櫃169美元、好市多27美元 華人買四件：比Outlet還便宜

女子印尼潛水 被「老演壞蛋」的章濤救了一命

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
章濤水下救女子的畫面。（取材自都市快報）
章濤水下救女子的畫面。（取材自都市快報）

AI摘要

文章摘要整理：

一名女網友在印尼潛水時險些失控上浮，幸得同船的中國男演員章濤與潛導合力拉回，事後他則強調這只是潛水圈常見互助。

「在國外被中國男演員救了一命」相關話題，2日登上中國社媒熱搜第一。有女網友2日發文說，在印尼馬拉圖潛水，氧氣瓶只剩70bar的氣，給潛導示意後，自身突然飄向了海面，還好潛導反應夠快，及時來拉住。但沒完全拉動，情急之中，一位同船素不相識的大哥一躍而上，一把抓住了氣壓表，和潛導一左一右地拉著她返回，直至升水。這名救人的大哥竟是中國男演員章濤，該名網友表示，老演壞蛋的恩公真是好人。章濤2日回應說，這在潛水圈實在說不上見義勇為，自己也曾被人救過。

綜合南方都市報、觀察者網、都市快報、極目新聞報導，這名網友表示，自己在馬拉圖正式潛水第一天，氧氣瓶只剩70bar，向潛導示意後突然飄向海面。潛導及時拉住她，然而未能完全拉回，此時同船的章濤立即上前，一把抓住她的氣壓表，與潛導一左一右將她拉回，直到升水。

該網友事後才知道，救她的陌生大哥竟是演員章濤，並留言稱，雖然章濤經常飾演渣男、壞男，但本人卻是善良的「好心哥」。消息曝光後，不少網友留言討論章濤曾飾演的角色，也有人分享與他的相處經驗，稱他是認真、負責的人。

章濤2日回應表示，自己的行為在潛水圈「遠遠夠不上見義勇為」。他說，同隊潛伴發生「飛」的狀況其實相當常見，有經驗的潛水員幫助經驗較淺的潛伴，也是潛水圈普遍的傳統，他自己初學時也曾被其他潛水員救過。

章濤表示，潛水雖有風險，但不應被視為時刻面對生死考驗的極限運動。他認為，只要認真接受培訓、聽從簡報、跟好潛導，不做能力範圍以外的事情，休閒潛水仍是相對安全且美好的運動。

公開資料顯示，章濤1987年1月17日出生於江蘇無錫，畢業於上海戲劇學院，是中國男演員、表演專業教師及話劇演員，曾參演「微微一笑很傾城」、「小捨得」、「獵狐」等作品。

章濤（左）在國外救人。(取材自都市快報)
章濤（左）在國外救人。(取材自都市快報)

精華 FAQ

  • 她在馬拉圖正式潛水第一天，氧氣瓶只剩70bar，向潛導示意後突然飄向海面，若未及時處置，可能進一步增加失控與安全風險。

  • 潛導先拉住她但未能完全拉回，章濤隨即上前抓住氣壓表，與潛導一左一右把她穩定帶回，直到順利升水脫離危險。

  • 他認為這在潛水圈並不算特別的見義勇為，而是同隊潛伴彼此照應的常見做法；他也提醒，只要受訓充分、聽從簡報並不逞強，休閒潛水其實相對安全。

印尼

上一則

路透：中國加速建設羚羊礁機場 為十年來在南海最重大軍事擴張

延伸閱讀

快撐不住…大連環衛工困數十米斷崖 「黃鞋俠」救了他

快撐不住…大連環衛工困數十米斷崖 「黃鞋俠」救了他
杜拜航空機長浴血阻墜機 昔日談空中救命關鍵 一語成讖

杜拜航空機長浴血阻墜機 昔日談空中救命關鍵 一語成讖
張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息
肯州女嬰獲器捐救命 23年後嫁給救命恩人弟弟

肯州女嬰獲器捐救命 23年後嫁給救命恩人弟弟

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

2026-10-02 08:49
9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目女子單打決賽中，中國選手王曼昱4比2戰勝中國選手孫穎莎，奪得冠軍。圖為孫穎莎在比賽中。（新華社）

亞運乒乓女單拿銀牌 孫穎莎：我可能等不到下一屆了

2026-09-27 21:30

超人氣

更多 >
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味
孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣
最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增

最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增
不再「有房就買」？華人置業版圖改

不再「有房就買」？華人置業版圖改