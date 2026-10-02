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路透：中國加速建設羚羊礁機場 為十年來在南海最重大軍事擴張

記者廖士鋒／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

路透指出，中國正加速在西沙群島羚羊礁建設機場，衛星圖像顯示跑道與碼頭工程持續推進，預料將成為近10年南海最重大的軍事擴張。

南海局勢今年相當多變化，最新消息是路透指出，中國方面正在加速建設西沙群島的羚羊礁，相關機場建成後，將是中國十年來在南海最重大的軍事擴張。

路透2日報導，衛星圖像顯示，羚羊礁機場場地正在進行平整作業，堆放著礫石和混凝土，壓實起重機正在作業，以建造一條全尺寸跑道。軍事武官和安全分析人士表示，這可能是中國在該地區最重要的離岸基地之一。

這些影像由商業衛星影像供應商Vantor於9月25日拍攝，顯示一艘滿載礫石的駁船正駛向新建的碼頭。目前，中國在西沙群島羚羊礁建造跑道的工程進展順利，分析師估計，該跑道可能在 2027 年年中完工，這將加強北京對有爭議的南海的軍事控制。

報導認為，建成後這將是中國十年來在南海最重大的軍事擴張，擴大了中共海軍艦艇和軍用飛機在該水道的活動範圍。開源資料平台PLATracker創始人Ben Lewis 說，「若以永暑礁為指標，預計羚羊礁的跑道將於 2027 年上半年鋪設完畢，並於 2027 年年中實現首次著陸，甚至可能更早」。

中國國防部尚未立即回應路透的置評請求。越南外交部以及台灣國防部和外交部均未立即回覆路透的置評要求。中國尚未承認正在建造新的軍事基地，而官方媒體則表示，該島礁建設將服務於民用需求，例如天氣預報、海洋和科學研究。

路透8月接連披露中國在實控的西沙鴨公島、羚羊礁進行造島工程，引發越南的反對與關切。

越南外交部發言人范秋姮8月28日表示，越南堅決反對中國在越南「黃沙群島」（西沙群島）「海參礁」（中國稱羚羊礁）和「甲魚島」（中國稱鴨公島）開展非法填海造地活動，並已就此提出嚴正交涉，要求立即停止有關活動。范秋姮聲稱，越南擁有充分的歷史證據和法律依據，充分證明越南據國際法對包括「海參礁」和「甲魚島」在內的「黃沙群島」擁有主權，「未經越南方面許可，外國在黃沙群島，包括海參礁和甲魚島開展的任何活動均屬非法、無效」。

而隨後中國外交部發言人郭嘉昆回應越南說法時指出，「西沙群島是中國固有領土，不存在任何爭議。中國在自己的領土上開展必要建設是主權範圍內的事，越方無權說三道四」。

9月15日，中共政治局委員兼中國外長王毅在北京會見東協秘書長高金洪，王毅說，維護南海和平穩定符合地區國家共同利益。「中方願同東協國家一道，落實好《南海各方行為宣言》，推進『南海行為準則』磋商進程，共同構建和平、穩定、合作、友好的南海新敘事」。

精華 FAQ

  • 報導指出，中國正在西沙群島的羚羊礁加速建設機場，衛星圖像顯示場地已進入平整、鋪設與運輸材料階段，顯示工程進展明顯加快。

  • 影像顯示現場正在進行土地平整，堆放大量礫石與混凝土，壓實起重機持續作業，另有滿載礫石的駁船駛向新建碼頭，顯示跑道工程正推進中。

  • 分析人士認為該機場將強化中國對南海的軍事控制，越南則強烈反對並指為非法填海；中國則稱屬主權內建設，並未承認是新軍事基地。

國防部 中共

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