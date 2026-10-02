中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

AI摘要 文章摘要整理： 兩艘中國籍漁船在東沙島附近違法作業遭台海巡驅離，金鯊船拒不配合後被水砲迫離，國台辦則指責台方並要求負責。

兩艘中國籍漁船昨天在東沙島東方27浬違法下錨作業，遭雲林艦射水砲驅離。中國國台辦表示，不得使用危險方式粗暴對待在相關海域正常作業的中國船舶船員，如造成嚴重後果，一切責任由台方承擔。

兩艘中國籍漁船「粵惠東漁75066」及「金鯊」漁船，昨天在東沙島東方27浬違法下錨作業，海巡署雲林艦廣播驅離，其中金鯊漁船未理會，雲林艦立即射水砲驅離，並在金鯊漁船失去動力後拖離至台灣限制水域，交由中國籍「海洋石油 681號」工作船拖回。

針對台媒提問，國台辦回應，台灣有關方面應尊重兩岸漁民在傳統漁區作業的歷史和事實，不得使用危險方式粗暴對待在相關海域正常作業的中國船舶船員，如造成嚴重後果，一切責任由台方承擔。

昨天下午3時許，雲林艦在東沙島東方27浬、限制水域內8浬處發現粵惠東漁75066、金鯊2艘漁船違法下錨作業，依法廣播驅離，粵惠東漁立即起錨航離，但金鯊漁船拒不起錨。

海巡連續廣播3次仍無效，遂依程序採取驅離行動，從距離金鯊約200公尺處以水砲向上空噴水30秒，但金鯊漁船仍不離去，雲林艦逐步航近，改向駕駛艙噴水約90秒，迫使金鯊起錨，海巡隨即停止水砲射水。但金鯊起錨航離時卻失去動力，雲林艦全程戒護並增派海巡東沙分隊PP-10032全程戒護，確認船上人員均安。

海巡署說明，依中國船舶驅離及低致命性武器使用SOP規定，使用高壓水泵等裝備時，避免傷及易致命部位及其他第三人，雲林艦向金鯊漁船駕駛艙噴水期間，全程避開甲板上人員，未造成人員受傷，並落實人道救援，呼籲中方約束漁船勿再越界作業。