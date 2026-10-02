下個月「美中AI對話」將討論什麼？玉淵譚天拋3個方向

圖為美國總統川普（右）和中國國家主席習近平（左）24日在白宮會面，川習會後雙方建立AI對話。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 中美已同意建立人工智慧對話與事件通報管道，11月將就風險分類、通報流程及治理框架等具體問題展開更深入協商。

川習會 的重要議題之一就是AI，雙方也同意建立「人工智慧 對話」機制，而央視旗下玉淵譚天表示，這次由於時間十分緊張，兩國計畫在下次11月的對話中推進具體問題，三個推進方向包含共同探討AI風險分類和分級標準、敲定AI風險事件通報範圍、流程與要求，以及將AI治理置於更廣泛的中美交流框架兩國計畫在下次11月的對話中推進具體問題，三個推進方向包含共同探討AI風險分類和分級標準中。

央視旗下玉淵譚天2日發文，以「譚主」為第一視角指出，最近和中美人工智慧領域的相關人士「聊了聊」，包括OpenAI 前工程師、美國加利福尼亞州參議員、中美二軌對話的核心參與人等，還有不少穿梭在中美之間的第三方機構。「中美推動合作的可能性，相比數月前已經更為樂觀。政策窗口已經打開，雙方都有意願，關鍵是怎麼去做」。

文章透露，「譚主」與美國加州參議員傑瑞．麥克內尼（Jerry McNerney）交流時，對方就提到，美國聯邦層面推進合作可能較慢，但加州可以先行先試，建立互信與制度框架，再逐步向外推廣。不過文章沒有進一步指出任何細節。

此外，「中方談判相關人士」透露，「這次由於時間十分緊張，中美兩國計畫在下次11月的對話中推進具體問題」。

具體來看，至少存在三個現實推進方向：首先是共同探討AI風險分類和分級標準。雙方需要先把底層問題談清楚：什麼樣的情形才算重大風險？哪些模型行為屬於嚴重失控？這些問題看起來基礎，卻是後續討論更加複雜規則的前提。

第二，敲定AI風險事件通報範圍、流程與要求。一旦出現模型失控、逃逸事件，中美雙方都需要第一時間掌握事件情況、判斷風險等級。中美同意建立人工智慧事件的溝通管道，是補上這個缺口的第一步。而沒有通報機制，就沒法留存風險案例；而沒有案例積累，就摸不清風險演變的規律，管控也就無從談起。

第三則是將AI治理置於更廣泛的中美交流框架中。人工智慧討論應該讓中方充分參與，讓更多國家的聲音被聽到。模型可能影響公共安全，深度偽造可能衝擊社會信任，這些後果最終將由全社會共同承擔。

此前在9月26日晚間中國外交部發言人以一則答記者問，針對美方在介紹此次川習會成果時，使用「超級智慧」代替「人工智慧」，表示中美元首會晤時，就人工智慧問題進行了深入討論。「關於人工智慧表述問題，中方重視美方的立場，也尊重美方的提法。人工智慧技術正在持續發展，各方可以結合最新形勢，加強交流、深入探討、尋求共識」。

當天稍早中國發布的川習會八點成果共識則包含「雙方同意建立中美人工智慧對話，交流人工智慧相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智慧事件的溝通管道」。