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香港名媛碎屍案 前夫父子肢解煮湯加蘿蔔掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港特派員李春/即時報導
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香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

香港名媛蔡天鳳碎屍案第二日審訊，控方指其前夫一家三人事前預備工具、合力殺人並肢解遺體，再以烹煮與蘿蔔掩蓋屍味。

香港名媛、模特兒蔡天鳯被殺害肢解案，今日在香港第二日庭審，控方陳詞指控其夫鄺家三人合力殺人後肢解，案發現場曾傳電鋸聲，現場兩湯煲發現殘骸，控方相信有青紅蘿蔔為掩屍味，但鄺家三人沒打算吃掉屍體。

香港28歲女模特蔡天鳳，2023年遭殺害後肢解，其前夫鄺港智、前公公翁鄺球及前夫兄長鄺港傑三人，被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪。案件今日在香港高等法院進行第二日審訊，控方開案陳詞指三名被告事發前作出一系列舉動，疑似為殺人計劃作準備。控方完成開案陳詞，下周續審。

控方今日繼續讀出開案陳詞，相信蔡是在當年2月21日遇害。控方指鄺球買下大量用品，包括電鋸、膠靴和湯煲（湯鍋），湯煲之後用以盛載死者的部分殘骸。鄺球還購入二手雪櫃，事發後裝住蔡雙腳的膠袋放在該雪櫃內。鄺球與鄺港傑到商店購買尼龍繩、垃圾袋、絞肉機、大型砧板、煮食鍋等。鄺球曾問店員有無碎骨機，鄺港傑在買索帶時比對自己的手部。由於他們需要用車將物品載到龍尾村，鄺港智向朋友的兄弟借了一部私家車。

控方指鄺港傑亦曾買鐵鎚，控方懷疑是在車廂內殺害蔡的兇器。警方事發後在龍尾村單位發現鐵鎚，手柄上有鄺港智的DNA，而蔡頭部的傷勢與遭鐵鎚襲擊的傷勢吻合。控方要求陪審團翻看蔡的頭部傷勢照片，指蔡被襲的力度大，令下顎裂開，而圖片會令人不安。控方原擬讓陪審員隔着證物袋看鐵鎚，但法官認為陪審員需要親手拿着證物以作判斷。各陪審員戴上手套檢視鐵鎚，有兩名陪審員更揮動鐵鎚。

控方指，有證人當日四時許聽到電鋸聲和聞到煮食的氣味，控方相信烹煮是為了令蔡的肉難以辨認，加入青紅蘿蔔是為掩蓋惡臭味，認為三人無打算吃掉屍體。

控方指，警方追查到龍尾村的單位時發現蔡天鳳的手袋，是她最後被目睹時所攜帶的手袋，當時大部分殘骸已被處置，雪櫃發現蔡天鳳的雙腿，一個大型湯煲內找到蔡天鳳的頭顱及肩膀，另一個較小的煲內有頭髮及人體殘骸。兩個湯煲均經長時間烹煮，令屍體更難被辨認。

蔡天鳳的靈堂。（路透檔案照）
蔡天鳳的靈堂。（路透檔案照）

精華 FAQ

  • 案件在香港高等法院進入第二日審訊，控方已完成開案陳詞，並指三名被告在案發前有一系列準備行動，案件將於下周續審。

  • 控方指鄺家三人購買了電鋸、膠靴、湯煲、二手雪櫃、尼龍繩、垃圾袋、絞肉機、大型砧板及煮食鍋等，認為這些物品與犯案及處理屍體有關。

  • 控方指有人聽到電鋸聲及聞到煮食氣味，認為烹煮是為了令遺體難以辨認，並加入青紅蘿蔔掩蓋惡臭，並非要食用屍體。

香港 蔡天鳳

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