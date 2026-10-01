柳州車站男爬動車頂遭高壓電擊 衣服燒焦奇蹟存活
十一長假首日，柳州站一名男子攀上D1884次列車車頂後遭高壓電擊墜落，送醫搶救後暫無生命危險，列車也一度延誤，事件原因仍在調查中。
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十一長假首日，柳州站一名男子攀上D1884次列車車頂後遭高壓電擊墜落，送醫搶救後暫無生命危險，列車也一度延誤，事件原因仍在調查中。
十一長假首日，一名男性旅客在柳州站D1884次列車開出前爬上車頂，遭架空接觸網高壓電擊。官方通報稱，該旅客經送院搶救後暫無生命危險。目前無法得知該男子動機為何。
影片顯示，該名男子躺在車頂上，身上冒出火光，身體曾有輕微震動、右手舉起，背景傳來一陣電擊聲。有目擊者稱看到列車高壓線冒火花，網民則驚呼表示，「衣服都燒沒了，居然沒事」、「數萬伏能活下來真是僥倖，根本是閃電俠了」。
綜合媒體報導，涉事列車為D1884次。據中國鐵路12306App顯示，D1884次列車由柳州開往廣州南，原定10月1日中午12時48分開出，疑受本次意外影響有延誤。
柳州火車站通報，10月1日中午12時40分許，一名男旅客突然擅自從停靠柳州站的D1884次列車車廂連接處攀爬至車廂頂部，遭電擊擊暈，墜落至站台。車站立即啟動應急預案，第一時間聯繫120急救中心開展現場救援。
中午12時56分，醫護人員趕到現場為男旅客急救，隨即送往醫院搶救。經搶救，該男子暫無生命危險。事件正在進一步調查處置中。D1884次列車於下午1時21分恢復開行。
事故發生在10月1日中午12時40分許，地點是柳州站，涉事列車為D1884次，原定於12時48分開往廣州南，疑因事故受到延誤。 通報指出，男子從停靠中的列車車廂連接處爬上車頂後，遭架空接觸網高壓電擊擊暈，隨即墜落站台；現場啟動應急預案，並由120急救後送院。 柳州火車站表示，醫護人員於12時56分抵達現場施救，男子經搶救後暫無生命危險；D1884次列車於下午1時21分恢復開行，事件仍在進一步調查處置中。
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事故發生在10月1日中午12時40分許，地點是柳州站，涉事列車為D1884次，原定於12時48分開往廣州南，疑因事故受到延誤。
通報指出，男子從停靠中的列車車廂連接處爬上車頂後，遭架空接觸網高壓電擊擊暈，隨即墜落站台；現場啟動應急預案，並由120急救後送院。
柳州火車站表示，醫護人員於12時56分抵達現場施救，男子經搶救後暫無生命危險；D1884次列車於下午1時21分恢復開行，事件仍在進一步調查處置中。
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