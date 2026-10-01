魯比歐祝賀中國國慶 去年提「繁榮」今年用詞悄悄變了

美國國務卿魯比歐。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 魯比歐今年對中國國慶的祝賀文僅改動一詞，引發外界對美方態度的多種解讀；同時中方提前公布元首會面消息，也被視為改善關係的訊號。

中國十一慶典前，美國國務卿魯比歐 發出祝福文，耐人尋味的是，今年魯比歐的十一祝福換了一個單詞，去年用的「繁榮（prosperity）換成了「善意（goodwill）」。此舉引發不同解讀，有人認為這代表美國願釋善意，美方在經貿層面態度或趨謹慎；也有人認為這只是外交禮儀的細微調整，不必過度解讀。不過中方則少見的提前公開確認了中美領導人再會面的消息，駐美大使謝鋒 證實，兩位元首可望年底前在深圳、邁阿密兩度聚首。

據中新社「東西問」客戶端報導，當地時間9月30日，魯比歐發表聲明：「我謹代表美利堅合眾國，在10月1日中華人民共和國成立77周年之際，向中國人民表示祝賀。美國向中國人民致以良好祝願，祝願中國人民在未來的一年裡和平、健康、幸福。」

細心的網友發現，魯比歐的祝福與去年幾乎相同，唯一的變化是：今年換了一個單詞。

去年，魯比歐十一祝福最後一句「health， happiness， prosperity， and peace」，四詞並列，語義遞進清晰，從健康到幸福，再到繁榮，最後以和平收尾，傳遞了善意，也讓文字本身充滿韻律感。

今年，魯比歐十一祝福與去年相比，幾乎複製貼上：核心措辭僅有一詞之差：去年的祝願是 「health， happiness， prosperity， peace（健康、快樂、繁榮、和平）」；今年則換成 「goodwill， peace， health and happiness」。即去掉「繁榮（prosperity）」，換上了「善意（goodwill）」。

這個被替換上的 「goodwill」，在英語表達顯得些微不協調。美國駐華使館公眾號的譯文則巧妙避開了英文原文的問題：「祝願中國人民在未來的一年裡和平、健康、幸福。」

有網友認為這一詞之差可能暗含信號——缺少了「繁榮」，或反映美方在經貿層面態度趨於謹慎，但也有人認為這不過是一次例行外交禮儀的細微調整，不必過度解讀。

中國方面則少見的提前確認了中美領導人再聚首的消息。同樣是9月30日，謝鋒在使館舉行的中華人民共和國成立77周年招待會表示，年底前，兩國元首還有望在深圳、邁阿密兩度聚首，為中美關係注入強勁動力。

由於此前中國幾乎都是在兩國元首會面前幾天才證實會面消息，謝鋒此次提前公布，被解讀是對兩國關係釋出善意。

謝鋒表示，今年是中美關係「大年」。中國國家主席習近平時隔11年再次對美國進行國事訪問，實現兩國元首半年內互訪，創造了中美交往的歷史，具有里程碑意義。中美要跨越「修昔底德陷阱」，走出正確相處之道；雙方要加快把新定位的願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力。

今年魯比歐對中國的十一祝福換了一個單詞，去掉了繁榮（prosperity），換上了善意（goodwill）。（取材自中新社「東西問」客戶端）