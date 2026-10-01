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取消登記地限制奏效？中國去年結婚登記676.5萬對 年增1成

記者賴錦宏／即時報導
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中國吉林長春市朝陽區民政局婚姻登記處，新人辦理結婚登記。中新社資料照
中國吉林長春市朝陽區民政局婚姻登記處，新人辦理結婚登記。中新社資料照

AI摘要

文章摘要整理：

中國去年結婚登記達676.5萬對、年增1成，受取消地域限制與多元領證場景帶動，婚登數據回升，離婚登記也同步下降。

中國民政部9月30日公布的《2025年民政事業發展統計公報》顯示，2025年，中國全國婚姻登記機構和場所共計4,162個，其中婚姻登記機構1,134個，全年依法辦理結婚登記676.5萬對，比上年增長10.8%。結婚率為4.8‰，比上年增長0.5個千分點。

據陸媒第一財經，去年結婚人口中，25到29歲年齡段結婚人數最多，為499萬人，占比達到36.88%，自2013年開始，連續13年成為占比最高的年齡段。

中國近年來大力提倡適齡婚育，構建、完善全社會的婚育支持體系。2025年5月10日起，新修訂的中國《婚姻登記條例》實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再受戶籍地限制，在中國婚姻登記全國各地通辦，不少景區也打造了領證點。

其中，不少中國城市、景區打造了「領證新地標」，發展「結婚登記旅遊」，開闢「婚登+文旅」賽道。同時，結婚登記場景正愈來愈多樣化。一些地方將婚姻登記服務中心開進公園、旅遊景區、商場、地鐵站、遊船、音樂節、銀行、雲端、雪山、圖書館、博物館、醫院、高速服務區等場所。如6月14日，京昆高速的石家莊西服務區升級正式投用。這個高速公路服務區能騎行、逛街、休息，還能辦結婚證。

中國民政部最新公布的數據顯示，2025年全國結婚登記676.5萬對，離婚登記274.3萬對。與2024年相比，離婚登記比上年減少了77萬對，比前一年下降了21.9%。

8月19日，參加雲南麗江七夕集體婚禮的新人，在玉龍雪山腳下拍照留念。新華社資料照
8月19日，參加雲南麗江七夕集體婚禮的新人，在玉龍雪山腳下拍照留念。新華社資料照

精華 FAQ

  • 中國民政部公布數據顯示，去年全國依法辦理結婚登記676.5萬對，較上年增加10.8%，結婚率則升至4.8‰，顯示婚姻登記出現明顯回升。

  • 25到29歲仍是結婚人口最多的年齡段，去年共有499萬人結婚，占全年結婚人口36.88%，而且自2013年以來已連續13年維持最高占比。

  • 自2025年5月10日起，新修訂《婚姻登記條例》實施，全國通辦取消戶籍地限制，許多景區、商場、地鐵站、服務區等也設置領證點，帶動婚登+文旅發展。

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