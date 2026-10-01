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中國駭客冒充美國前官員 意圖竊取AI專家電子郵件

中央社華盛頓1日綜合外電報導
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網路安全公司Proofpoint表示，中國駭客冒充包括前政府官員在內的美國人工智...
網路安全公司Proofpoint表示，中國駭客冒充包括前政府官員在內的美國人工智慧（AI）專家，試圖竊取智庫、大學和其他組織AI專家的電子郵件。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Proofpoint指出，中國駭客TA419冒充美國前官員與AI專家，針對AI政策相關人士發動釣魚攻擊，意圖竊取智庫、大學與其他組織人員的電子郵件帳密。

網路安全公司Proofpoint今天表示，中國駭客冒充包括前政府官員在內的美國人工智慧（AI）專家，試圖竊取智庫、大學和其他組織AI專家的電子郵件。

路透報導，Proofpoint在一份報告中表示，該公司觀察到代號TA419的駭客組織，早在2025年就定期試圖竊取美國或日本智庫、國防承包商、大學和律師事務所工作人員的密碼。

Proofpoint從該組織使用的惡意軟體類型、用於發動攻擊的網際網路基礎設施，以及其鎖定的目標，均符合中國情報蒐集的優先事項來看，將這些攻擊歸咎於中國駭客組織。

Proofpoint指出，駭客最近的行動包括撰寫冒充AI或政策專家的電子郵件，其中包括曾任白宮科技政策辦公室首席副主任的帕克（Lynne Parker）。

Proofpoint表示，這些電郵通常會提出以AI為主題的合作或倡議，隨後引導目標對象進入竊取密碼的網站。

中國駐華盛頓大使館未立即回覆路透尋求置評的訊息。北京長期以來一直否認從事網路間諜活動。

Proofpoint拒絕透露駭客目標對象的姓名，僅表示其中包括「從事AI監管、出口管制和國家AI戰略工作的專家」。

路透獨立確認其中一人為曾任白宮官員、現任賓州大學媒體、科技與民主中心負責人的恩戈勒（Alex Engler）。

恩戈勒昨天告訴路透，他收到一封看似來自帕克的電郵，邀請他「加入一個新的AI政策計畫」。但他表示，這封電郵「感覺有點微妙的不對勁」，在他與該領域的其他人核實後，意識到自己遇到了冒牌者。

恩戈勒表示，他無法推測為何有人會試圖駭入他的帳號，但Proofpoint分析顯示，這次行動涉及在少數組織工作的不到10人，呈現「對美國政策制定的情報興趣，而不僅僅是剽竊技術」。

精華 FAQ

  • 駭客先冒充美國前政府官員或AI專家寄出電郵，內容多以AI合作或政策倡議為名，再引導收件人前往假登入網站，藉此騙取帳號密碼。

  • TA419鎖定美國與日本的智庫、國防承包商、大學、律師事務所等機構人員，尤其是從事AI監管、出口管制與國家AI戰略工作的專家。

  • Proofpoint根據惡意軟體類型、攻擊所用網路基礎設施，以及鎖定目標與中國情報蒐集優先事項相符，將此波行動歸因於中國駭客組織。

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