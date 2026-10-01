謝鋒：中美要跨越「修昔底德陷阱」

中國駐美大使館30日在華府舉行慶祝建政77週年招待會。圖為中國駐美大使謝鋒致詞。圖/中新社

AI摘要 文章摘要整理： 謝鋒在中國駐美大使館國慶招待會上強調，中美應以合作為主、管控分歧，跨越「修昔底德陷阱」，並期待兩國元首年底前再度會晤，推動關係改善。

據中國駐美大使館 官網，大使館在30日舉行「國慶」77周年招待會，謝鋒 致辭。他說，中美合作是雙行道，永遠在進行時，要跨越「修昔底德陷阱」，走出正確相處之道。

據中新社，謝鋒說，中美元首北京會晤確立中美建設性戰略穩定關係新定位，華盛頓會晤以「尊重、公平、對等」豐富新定位的內涵，兩國元首引領中美關係穩中有進、不斷改善，順應兩國和世界人民期盼。雙方要加快把新定位的願景轉化為行動，朝著合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力，跨越「修昔底德陷阱」，走出中美正確相處之道。

謝鋒說，中美利益深度交融，合作空間十分廣闊，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大完全可以相互成就。合作是雙行道，永遠在進行時。雙方要持續拉長合作清單，壓縮問題清單，攜手多辦有利兩國和世界的大事、實事、好事，促進中美雙贏、世界共贏。

謝鋒還說，中國發展是世界機遇，中美攜手是人類福音。年底前，兩國元首還有望在深圳、邁阿密兩度聚首，為中美關係注入強勁動力。

美聯邦參議員戴安斯，白宮、國務院 、商務部等部門代表，各界人士，外國駐美使節等800多人出席招待會。