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15萬字著作涉抄襲 成都大學1名黨委書記遭免職

記者賴錦宏／即時報導
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成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄...
成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，已被學校免職。(圖／取自成都大學網站)

AI摘要

文章摘要整理：

成都大學通報，音樂與舞蹈學院黨委書記曾勤的專著與2篇英文論文涉抄襲、虛假引用等學術不端，已遭免職並取消多項資格36個月。

中國成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，目前已被學校免職。

成都大學9月30日在微信公眾號通報，經核查，曾勤的專著《高校音樂教學探究》存在多處段落與他人著作重合、引文標註不規範、標註不實等科研失信情形；另外2篇英文論文存在引用與論文無關文獻的科研失信情形。上述情形構成學術不端。

《中國新聞週刊》之前報導，收到《高校音樂教學探究》涉嫌抄襲、2篇英文論文存在虛假引用的線索。曾勤是成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院黨委書記、教授。

《高校音樂教學探究》2022年7月由吉林人民出版社出版，共158頁，約15萬字，《中國新聞週刊》比對後稱，書中多處內容與此前他人出版的著作及公開發表的論文高度重合，部分內容未標註出處。報導也指曾勤同年發表的2篇英文論文，也存在引文與參考文獻不對應等問題。

8月31日，成都大學表示已關注相關情況，成立調查小組進行核查；9月30日，成都大學發布通報，認定其構成學術不端。

成都大學在9月30日的通報中說，免去曾勤的音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷曾勤的正高級專業技術職務任職資格，取消曾勤的科研項目申報、職務晉升、職稱評定、工資晉級、評獎評優等資格36個月，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。駐校紀檢監察組已對此進行立案審查。

曾勤畢業於四川音樂學院，教育學專業博士，長期從事音樂理論教學。 ‌‌

成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄...
成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，已被學校免職。(圖／取自微博)

精華 FAQ

  • 校方核查發現，其專著《高校音樂教學探究》有多處段落與他人著作重合，且引文標註不規範、標註不實；另外2篇英文論文也存在引用與論文無關文獻的情形。

  • 成都大學已免去曾勤音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷其正高級專業技術職務任職資格，並取消科研申報、晉升、評職稱、加薪與評獎等資格36個月。

  • 《中國新聞週刊》先前接獲涉嫌抄襲與虛假引用線索後進行報導，成都大學於8月31日表示啟動調查，9月30日公布結果，認定曾勤構成學術不端並記入誠信庫。

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