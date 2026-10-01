15萬字著作涉抄襲 成都大學1名黨委書記遭免職

成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，已被學校免職。(圖／取自成都大學網站)

AI摘要 文章摘要整理： 成都大學通報，音樂與舞蹈學院黨委書記曾勤的專著與2篇英文論文涉抄襲、虛假引用等學術不端，已遭免職並取消多項資格36個月。

中國成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，目前已被學校免職。

成都大學9月30日在微信 公眾號通報，經核查，曾勤的專著《高校音樂教學探究》存在多處段落與他人著作重合、引文標註不規範、標註不實等科研失信情形；另外2篇英文論文存在引用與論文無關文獻的科研失信情形。上述情形構成學術不端。

《中國新聞週刊》之前報導，收到《高校音樂教學探究》涉嫌抄襲、2篇英文論文存在虛假引用的線索。曾勤是成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院黨委書記、教授。

《高校音樂教學探究》2022年7月由吉林人民出版社出版，共158頁，約15萬字，《中國新聞週刊》比對後稱，書中多處內容與此前他人出版的著作及公開發表的論文高度重合，部分內容未標註出處。報導也指曾勤同年發表的2篇英文論文，也存在引文與參考文獻不對應等問題。

8月31日，成都大學表示已關注相關情況，成立調查小組進行核查；9月30日，成都大學發布通報，認定其構成學術不端。

成都大學在9月30日的通報中說，免去曾勤的音樂與舞蹈學院黨委書記職務，撤銷曾勤的正高級專業技術職務任職資格，取消曾勤的科研項目申報、職務晉升、職稱評定、工資晉級、評獎評優等資格36個月，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。駐校紀檢監察組已對此進行立案審查。

曾勤畢業於四川音樂學院，教育學專業博士，長期從事音樂理論教學。 ‌‌

成都大學「中國—東盟藝術學院」音樂與舞蹈學院的中共黨委書記曾勤，被曝出著作涉嫌抄襲後，已被學校免職。(圖／取自微博)