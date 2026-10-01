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中國滬昆高速公路懷化段發生交通事故 6死4傷

記者賴錦宏／即時報導
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中國十一假期初始，10月1日滬昆高速公路懷化段發生嚴重交通事故，一輛重型牽引車的...
中國十一假期初始，10月1日滬昆高速公路懷化段發生嚴重交通事故，一輛重型牽引車的司機疲勞駕駛，導致6人死亡、4人受傷。（圖／取自光明網）

AI摘要

文章摘要整理：

滬昆高速懷化段10月1日凌晨發生重大車禍，57歲貨車司機疑疲勞駕駛連撞多車並引發燃燒，造成6死4傷，警方已介入調查。

中國的滬昆高速公路懷化段10月1日發生嚴重交通事故，一輛重型牽引車的司機疲勞駕駛，導致六人死亡、四人受傷。

據光明網，湖南省公安廳交通管理總隊高速公路交通管理七支隊，1日中午發布警情通報稱，當天凌晨2時7分許，滬昆高速懷化段1407KM+200M處發生一起道路交通事故。接警後，高速公路公安交管部門立即啟動應急預案，聯動應急、醫療等部門趕赴現場處置。

經初步核查，任姓男子（57歲，河南鹿邑人）駕駛一台重型半掛牽引車，由東往西行駛至事發路段時，與一輛小車刮撞後，又與前方一輛小車發生碰撞，並失控推動另一輛小車向前移動時發生燃燒。

事故共造成六人死亡、四人受傷，四輛車不同程度受損。目前，任姓男子因涉嫌疲勞駕駛，已由中國公安機關控制。。

另據報導，中國十一長假民眾蜂擁出遊，導致多條進出深圳通道大塞車，許多路段1小時只能前進500公尺。1日上午，陸續有使用深中通道的中國網友在社交平台發帖，表示受大塞車之苦。

有中國網友指出，在深夜提早出門，但仍趕上大塞車，「1小時才走了500米」、「深圳回江門歷經9個小時」。有網友凌晨5時多出發，但在深中通道堵了40多分鐘，仍未能上到大橋，有人表示，從未看過深中通道出現「雙向堵車」的情況，深圳交警於1日清晨已發布深中通道採取分流管制措施。

精華 FAQ

  • 事故發生於10月1日凌晨2時7分許，地點在滬昆高速懷化段1407KM+200M處。接警後，高速公路交管部門迅速啟動應急預案，並聯動醫療、應急等單位趕赴現場處置。

  • 初步核查顯示，57歲任姓男子駕駛重型半掛牽引車行經事發路段時，先與一輛小車刮撞，再與前方小車碰撞，失控推動另一輛小車後引發燃燒，疑因疲勞駕駛釀禍。

  • 事故共造成6人死亡、4人受傷，並導致4輛車不同程度受損。目前任姓男子因涉嫌疲勞駕駛，已被中國公安機關控制，相關單位也已展開現場救援與後續調查。

河南

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