議員催生拋「生育六合彩」抽獎 港府：天文數字難實施
香港立法會討論鼓勵生育措施，議員提議設立100萬至400萬元抽獎獎項吸引生育，但港府指承擔額過大難以實施，並認為宣傳應採較柔性方式。
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香港立法會討論鼓勵生育措施，議員提議設立100萬至400萬元抽獎獎項吸引生育，但港府指承擔額過大難以實施，並認為宣傳應採較柔性方式。
香港立法會人力事務委員會討論「2026年施政報告」鼓勵生育措施，選委界議員陳祖光拋出提議，主張政府應聯合馬會或商業機構設立巨額生育獎項，提供每年出生嬰兒介乎100萬至400萬港幣的抽獎機會，吸引年輕人「好似買六合彩咁，我生個BB有機會攞400萬一年」；副政務司長卓永興則回應指出，該承擔額將是天文數字，資源有限恐難實施。
香港明報報導，陳祖光質疑政府目前發放的幾十億生育資助過於普遍且「變咗無乜感覺」，提議除了設置高額獎項外，更應在教育上向年輕人做「軟性宣傳」，解說「不孝有三，無後為大」等傳統家庭觀念，讓年輕人理解不生育對香港社會更替的影響。
他指出，政府應該向年輕人解釋清楚，「如果你們不生小孩，對我們香港社會會有什麼影響？是不是會導致我們的社會無法新舊交替？」
報導指出，對此，副政務司長卓永興表示，雖然幾十萬至400萬元的獎項會有推動力，但政府與馬會資源有限；對於教育宣傳他表示認同，但提醒太過強硬推銷大道理，年輕人會覺得刺耳、聽不進去。
勞工界議員李廣宇則關切是否重出過往家計會「兩個夠晒數」等「洗腦歌」加強宣傳，卓永興亦回應「以前的那些洗腦歌，日後會否再出多支呢？」
他建議政府聯同馬會或商業機構設立巨額生育獎項，讓每名新生嬰兒都有機會參與抽獎，獎金介乎100萬至400萬元，希望以高回報刺激生育意願。 副政務司長卓永興指出，若提供幾十萬至400萬元的獎項，所需承擔金額會變成天文數字，而政府與馬會資源有限，因此實際上難以落實。 港府認同可透過教育宣傳提醒年輕人關注生育問題，但認為若太強硬地推銷傳統大道理，容易令年輕人覺得刺耳，反而聽不進去。
精華 FAQ
他建議政府聯同馬會或商業機構設立巨額生育獎項，讓每名新生嬰兒都有機會參與抽獎，獎金介乎100萬至400萬元，希望以高回報刺激生育意願。
副政務司長卓永興指出，若提供幾十萬至400萬元的獎項，所需承擔金額會變成天文數字，而政府與馬會資源有限，因此實際上難以落實。
港府認同可透過教育宣傳提醒年輕人關注生育問題，但認為若太強硬地推銷傳統大道理，容易令年輕人覺得刺耳，反而聽不進去。
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