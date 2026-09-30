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餐車碰到男子手肘被逼下跪 東航：空姐受到驚嚇

中國新聞組／即時報導
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空姐雙膝跪在餐車旁。（取材自極目新聞）
空姐雙膝跪在餐車旁。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

東航一班機上因餐車碰觸旅客手肘引發爭執，空姐遭情緒威脅與要求踹打，事件曝光後東航通報處置並強調已保護員工、復盤調查。

一名網友日前發布一段機艙內的短片，一名空姐推餐車時不慎碰到男子手肘，雖已道歉，對方仍不滿，甚至要求踹空姐一腳；「空姐下跪事件」引發關注，中國東方航空9月30日發布通報，稱乘務員受到驚嚇，已第一時間對當事乘務員進行心理疏導與關懷支持，目前已恢復正常工作，並將協同相關方全面復盤取證。

張先生表示，他28日晚9時許搭乘合肥飛往大連的航班，途中拍下這一幕。他稱，當時空姐跪了「兩、三次」，而且持續了一段時間。影片發布後迅速引發關注，他的手機甚至「電話被打爆了」，因此刪除了相關影片。

29日一個微信公眾號也發布「空姐下跪」文章，引述群聊及同機旅客說法披露更多細節；稱涉事男子認為餐車是鐵製，碰撞力道很重，要求乘務員道歉。乘務員道歉後，男子仍認為道歉太遲，並在客艙內情緒激動。乘務長隨後前來安撫並道歉，但男子據稱提出要求：「要不妳讓我踹一腳。」

空姐雙膝跪在餐車旁。（取材自極目新聞）
空姐雙膝跪在餐車旁。（取材自極目新聞）

東航30日發布情況說明稱，28日合肥至大連航班上，乘務員推餐車提供飲料時，因旅客處於睡眠狀態，不慎與其手肘發生碰觸。乘務員當即多次致歉並查看旅客狀況，但旅客情緒激動，使用粗俗過激言語，並出現威脅腳踢乘務員、要求落地後陪同就醫等言行，乘務員受到驚嚇。

東航表示，為維護飛行安全及客艙秩序，乘務長、安全員迅速介入。航班落地後，醫護人員檢查旅客未發現明顯外傷或腫脹，旅客拒絕地面人員陪同送醫，自行離開。公司已對涉事乘務員進行心理疏導及關懷支持，目前已恢復正常工作。

綜合極目新聞、中國藍新聞、紅星新聞報導，事件也引發航空業界對乘務員權益與服務過程中「個人尊嚴」界線的討論，資深機長陳建國認為，航空公司有責任保護員工，不應以犧牲個人尊嚴和利益來開展工作。

一名在東航工作多年的資深空乘人員表示，類似餐車碰觸乘客的意外情況有相應SOP流程，通常由乘務員先道歉，情況複雜時由乘務長介入，並可視情況提供升艙、積分、代金券或賠款等補償。

另有拍攝事件影片的同機乘客表示，自己曾因影片受到大量電話聯繫，並遭自媒體錯誤指稱為涉事旅客。相關平台後續已處理不實資訊。

精華 FAQ

  • 依東航說明，乘務員在推餐車提供飲料時，因旅客正處於睡眠狀態，不慎碰到其手肘，隨即多次道歉並查看狀況，卻仍引發後續激烈爭執。

  • 報導指出，旅客不滿餐車碰觸，認為碰撞力道很重，要求立即道歉，甚至情緒激動時提出「要不妳讓我踹一腳」等過激言詞，並要求落地後陪同就醫。

  • 東航表示乘務長與安全員已迅速介入，落地後安排醫護檢查旅客且未見明顯外傷，旅客自行離開；公司也已對乘務員進行心理疏導與關懷支持，並將協同復盤取證。

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