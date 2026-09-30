內地客十一前夕訪港 電子產品成購物新寵

9月30日，香港中環街頭旗海飄揚，中華人民共和國國旗和香港特區區旗在陽光下洋溢節日氣氛。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 十一黃金周前夕，內地旅客提前赴港消費，帶動尖沙咀等熱點商機，新款 iPhone、藥妝與美食同受追捧，飯店及零售業也普遍看好假期市道。

十一黃金周前夕，香港 已迎來一批避開人潮離峰出遊的內地旅客，帶動熱點人潮消費。除了藥妝、珠寶，新款 iPhone 成了旅客購物清單上的新寵。

尖沙咀海傍一向是遊客打卡維港景色的最佳景點之一。碼頭附近，海風裹著雞蛋仔的香氣，小吃店前圍滿了人，老闆娘一邊翻動鐵板一邊說，這幾天陸續已經多了些內地遊客前來，預估十一有煙火施放加持，生意額會成倍增長。

廣東道的奢侈品店外已排起了隊伍。來自深圳的張女士拖著行李箱，不時低頭查看手機裡的購物清單。她告訴記者，計劃在香港玩三天兩夜，「現在匯率 划算，買些衣服包包、保養品。」問及預算，她只說「看中了就買」。

幾位來自廣州的遊客則直奔電子產品店，全新 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 已在香港正式開售，不過多家門市均已缺貨。

遊客劉女士特意經深圳來港，趁著休年假趕在十一人潮高峰前遊玩，順帶買些日用品和電子產品。她對記者說，自己沒有設預算，比較看重性價比，自己看中的那款手機在香港便宜近 1500 元人民幣。

尖沙咀一家車仔麵店近日成為網紅店，午市時分門外排起長龍，店內熱氣騰騰，店員端著碗麵在狹窄的通道裡穿梭，已無暇接受訪問。

來自江蘇常州的潘女士帶著女兒前來嚐鮮，她說從網上看到評價說這裡的牛雜特別好吃。潘女士第一次來港，手裡緊握一張美食攻略紙，上面密密麻麻寫滿了店名與地址。「我們做的攻略就是一家家吃過去。」

十一黃金周期間，大灣區「一程多站」與「港澳聯遊」成為內地旅客的熱門出行模式。潘女士也計劃在香港短暫停留後，後天前往深圳、澳門等大灣區城市，消費預算沒設上限，「就是走走停停、吃吃逛逛。」

來自深圳的陳女士則計劃玩一天，當晚返回。她對記者說，上午已到旺角等地拍照，下午準備去中環，計劃「先打卡後消費」，「聽說香港的藥很出名，想買些藥給家人帶回去。」

尖沙咀龍豐藥房負責人對記者表示，近期客流明顯上升，預計十一黃金周期間生意會有一定增長。

黃金周飯店入住率同樣居高不下，部分價格水漲船高，熱門景點附近、市區飯店尤其受歡迎。尖沙咀一家三星級飯店，行政客房平日約 1000 港幣，10 月 2 日要約 1600 港幣，漲幅達六成。

不過，亦有飯店在黃金周反而比平日便宜，北角一家五星級飯店，10 月 1 日至 7 日僅剩豪華套房，其他房型均已售完，每晚價格約 2600 港幣，下月同期則需要約 2800 港幣。

十一假期臨近，香港將有大量優惠吸客，如免費搭乘電車與天星小輪、多個景點與餐飲折扣等。港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩預估，十一黃金周期間，遊客量將維持 5% 的穩健增長。餐飲界表示中秋期間的營業額較去年增長 20% 至 30%，零售業界普遍看好市場走勢。

香港入境事務處預計，10 月 1 日至 7 日十一黃金周期間，約有 744 萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。