中國動力電池回收業迎洗牌 料超九成企業加速退出

中國工信部等七部門聯合印發電池十五五規劃，明確健全回收利用體系，標誌著動力電池回收賽道進一步走向規範化。 路透

AI摘要 文章摘要整理： 中國電池回收業在政策收緊、梯次利用退場與鋰價重挫下加速洗牌，缺乏核心技術的企業面臨出局，行業正從資本熱潮轉向規範化競爭。

中國工信部等七部門聯合印發電池十五五規劃，明確健全回收利用體系，標誌著動力電池回收賽道進一步走向規範化，同時廢除「梯次利用」（二手電池降級使用）相關政策。預計有超九成企業無核心再生技術面臨出局考驗，頭部產能利用率不足三成，行業大洗牌將來臨。

中國工信部7月底發文廢止和修訂新能源汽車廢舊動力電池梯次利用相關政策標準，上海比亞迪 、蜂巢能源、國軒高科、多氟多等100家從事梯次利用的企業被移出白名單。

每日經濟新聞引述天眼查數據報導，截至2026年5月，中國現存在業、存續狀態的電池回收相關企業超19.9萬家，其中2026年以來新增註冊相關企業約3,300家。從企業註冊數量趨勢來看，近五年間，電池回收相關企業的註冊數量呈現出逐年增長的態勢，並在2025年達到頂峰。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔指出，儘管中國是全球最大的新能源汽車市場，但（電池回收）行業仍然處於初級階段，市場存在一些不規範、不穩定的現象。未來，行業內超過九成的缺乏技術實力的市場主體可能會加速退出。

儘管動力電池是曾經是資本風口，但事實上產能利用率不高，每日經濟新聞報導，業內人士稱，該賽道裡正規企業反而不賺錢，一些頭部企業的產能利用率都不到30%；格林美集團總經理助理杜柯表示，隨著動力電池退役規模增大和行業趨於規範，看好未來行情。據悉，格林美2025年廢舊動力電池回收拆解量約為5.26萬噸，預計2026年可達8萬噸左右，該公司產線最大處置能力約為20萬噸。

造成行業問題關鍵在於貿易商，美華新材料（湖北）總經理鐘王強指出，廢舊的鋰電池從廠家出來後，直接被拿去做梯次利用，導致廠商之前收不到電池。市場上流通的廢舊動力電池大部分掌握在貿易商手上，由貿易商完成收購後再轉賣給他們。

另一轉變關鍵在於鋰價，湖北一家從事廢舊動力電池回收的企業負責人稱，2023年鋰價瘋漲，大家都看好這個賽道，他們公司的項目也開工了，一期投資計劃約3億元。但項目開工後，鋰價從每噸人民幣60萬元跌到6萬元，整個測算模型被顛覆。