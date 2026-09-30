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日防衛大臣喊「擁核討論不設禁忌」中：沒有討價還價餘地

記者謝守真／即時報導
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日本防衛大臣小泉進次郎日前表示，修訂「安保三文件」時不應排除討論擁有核武及核動力...
日本防衛大臣小泉進次郎日前表示，修訂「安保三文件」時不應排除討論擁有核武及核動力潛艇，引發中國外交部批評。 歐新社資料照片

AI摘要

文章摘要整理：

日本防衛大臣小泉進次郎提議不設禁忌討論核武與核潛艇，中國外交部強調日本作為無核締約國須嚴守不擁核義務，並批評其再軍事化傾向。

日本防衛大臣小泉進次郎日前在BS富士電視台節目談及擁有核武器及核動力潛艇時表示，修訂「安保三文件」時應「不設禁忌、不預設結論地」進行討論。對此，中國外交部30日回應指出，日本作為《不擴散核武器條約》的無核武器締約國，不接受、不製造、不擁有、不擴散核武器是其不可推卸的國際法義務，「沒有討價還價的餘地」。

中國外交部30日舉行例行記者會，由郭嘉昆主持。郭嘉昆針對上述消息表示，「首先，擁有核武器不是日方想不想討論的問題，日本是《不擴散核武器條約》的無核武器締約國，不接受、不製造、不擁有、不擴散核武器，是日本不可推卸的國際法義務，沒有討價還價的餘地。

郭嘉昆再指，「高市早苗今年二月重申堅持『無核三原則』，出席5月《不擴散核武器條約》審議大會的日本代表多次確認不改變『無核三原則』，言猶在耳。」他批，日本現職防衛部門負責人放出「不設禁忌討論核武器和核潛艇」的「狂言」是對《不擴散核武器條約》、二戰後國際秩序的嚴重挑釁和公然踐踏，嚴重背離日本聲稱奉行的「無核三原則」，再次暴露日本右翼勢力擁核企圖。

郭嘉昆表示，近年來日本不斷加速「再軍事化」進程，圖謀拋棄「無核三原則」，強化所謂「延伸威懾」安排，謀求核武器在日本部署，妄圖實現漸進式核鬆綁，不斷挑戰國際社會的底線。

郭嘉昆最後強調，今年是東京審判開庭80周年，歷史沒有也不會忘記日本軍國主義對亞洲人民乃至世界人民帶來的深重災難。日本右翼勢力不斷挑戰二戰後國際秩序和國際核不擴散體系，在錯誤的道路上越走越遠，國際社會應敦促日本恪守無核三原則，嚴格履行不擴散核武器條約義務，徹底放棄「再軍事化」和擁核企圖，切實回應國際社會嚴重關切。

此前，共同社29日報導，小泉進次郎28日在BS富士電視台節目中，就修改國家安全保障戰略等三份安保文件表示，不應排除討論核武器及核動力潛艇。他表示，「不設禁忌、不預設結論地展開討論甚至都不被允許，這與我的危機感有點偏差。」他還在提及中國、俄羅斯核戰力及北韓核開發時指，日本不能抱持「不想討論的事情就不討論」的態度，應切實具備抵禦威脅的能力。

小泉進次郎並表示，三份安保文件預計年內修改，部分議題最終可能由日本首相高市早苗作出政治判斷；為讓高市早苗能靈活作出決策，營造相關環境也是他的工作之一。小泉7月也曾表示，核武器議題「不得不談及」，對於擁有核動力潛艇則稱「將不排除任何選項進行探討」。

精華 FAQ

  • 他表示，修訂日本安保三文件時，對核武器及核動力潛艇等議題應「不設禁忌、不預設結論」地討論，並稱不能抱持不想討論就不討論的態度。

  • 中國外交部指出，日本是《不擴散核武器條約》的無核締約國，不接受、不製造、不擁有、不擴散核武器是不可推卸的國際法義務，沒有討價還價的餘地。

  • 中方批評日本近年加速再軍事化，圖謀拋棄無核三原則，甚至謀求核武器在日部署，認為這是對二戰後國際秩序與核不擴散體系的嚴重挑釁。

日本 小泉進次郎

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