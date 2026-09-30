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川習會後 中商務部延長對美2項貿易壁壘調查至12月27日

記者張鈺琪／即時報導
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中國商務部近日發布2則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易...
中國商務部近日發布2則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，2起調查期限均延長至今年12月27日。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

中國商務部因案情複雜，將針對美國破壞全球產供鏈與阻礙綠色產品貿易的2項貿易壁壘調查，期限延長至2026年12月27日。

中國商務部近日發布2則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，2起調查期限均延長至今年12月27日。

據央視新聞30日晚間報導，中國商務部30日表示，根據「中華人民共和國對外貿易法」及商務部「對外貿易壁壘調查規則」規定，商務部今年3月27日發布2026年第17號、18號公告，決定對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施發起貿易壁壘調查，以及對美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。

中國商務部稱，鑑於案情複雜，根據「對外貿易壁壘調查規則」第32條規定，決定將上述2起調查期限均延長至2026年12月27日。

據中國商務部3月27日公布的立案公告，商務部當時表示，獲得的初步證據和信息顯示，美國在貿易相關領域實施大量「嚴重破壞全球產供鏈」的做法和措施，包括限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

商務部當時稱，上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世界貿易組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。

至於另一項「阻礙綠色產品貿易」調查，中國商務部當時表示，美國在貿易相關領域實施多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署，以及限制綠色產品相關技術合作等。

依中國商務部3月的公告內容，2起調查原應自立案公告之日起6個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期限不超過3個月。

精華 FAQ

  • 商務部延長的是2項對美貿易壁壘調查，分別針對美國破壞全球產供鏈，以及阻礙綠色產品貿易的相關做法和措施，期限都延到12月27日。

  • 中方指出，美國相關做法包括限制或禁止中國產品進入美國市場、限制高新技術產品對華出口，以及限制關鍵領域雙向投資等，可能損害中國企業貿易利益。

  • 商務部表示因案情複雜，依對外貿易壁壘調查規則第32條延長期限。原本調查應在立案後6個月內結束，特殊情況下可再延長，但最多不超過3個月。

商務部 川習會

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