我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國限AI人才出境家屬亦須報批 涉密人員赴香港嚴批

艾美獎男星查德洛公布13歲女兒死訊

自國台辦轉任福建統戰部長後 趙世通主持召開首場會議

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前國台辦副主任趙世通由官方公布轉任中共福建省委統戰部長隔天，就主持召開部務會會議...
前國台辦副主任趙世通由官方公布轉任中共福建省委統戰部長隔天，就主持召開部務會會議。（圖／取自「同心福建」微信公眾號）

AI摘要

文章摘要整理：

趙世通轉任福建省委統戰部長後首次主持會議，強調學習落實習近平統戰思想，圍繞兩岸融合、民營經濟與僑務工作建言，並加強風險防控。

中國國台辦前副主任趙世通轉任中共福建省委常委、統戰部長後，30日召開部務會會議，「傳達學習省委書記趙龍在省委統戰部領導幹部會議上的講話精神」，會議強調，要充分發揮統一戰線強大法寶作用，圍繞「高質量建設兩岸融合發展示範區」等中心工作建言獻策，以及「堅決防範化解涉統一戰線風險隱患」。

據中共福建省委統戰部微信公眾號「同心福建」消息，9月30日省委統戰部召開部務會會議，傳達學習福建省委書記趙龍在省委統戰部領導幹部會議上的講話精神，省委常委、統戰部部長趙世通主持並講話。

會議指出，「趙龍書記的講話，深刻闡明新時代福建統戰工作的使命任務，明確了具體任務要求，政治性、理論性、指導性很強」。全省統一戰線要認真學習領會、抓好貫徹落實，奮發進取、篤行實幹。會議強調，要進一步提高政治站位，「將深入學習貫徹習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，與貫徹落實習近平總書記對福建工作的重要講話重要指示精神，與大力傳承弘揚習近平總書記在福建工作期間的重要理念和重大實踐緊密結合起來，強化思想政治引領」。

同時會議還指出，要進一步放大資源優勢，充分發揮統一戰線強大法寶作用，圍繞縱深推進新時代民營經濟強省戰略、高質量建設兩岸融合發展示範區、深入打好新時代新「僑牌」等中心工作建言獻策、獻計出力。

要進一步強化系統觀念，更好統籌發展和安全，全面貫徹總體國家安全觀，圍繞促進「五大關係」和諧，推動統戰各領域工作提質增效，「堅決防範化解涉統一戰線風險隱患」。

據指出，「會議還對統戰領域風險防控和安全穩定工作作出部署」。

稍早中共福建省委機關報「福建日報」甫於29日公布，中共中央日前批准，趙世通出任福建省委委員、常委；福建省委同時決定，由趙世通擔任省委統戰部部長。

趙世通曾任中共中聯部部長助理兼二局局長，去年5月升任中共中央台辦（國台辦）副主任，至近日轉任福建省委常委兼統戰部長。

精華 FAQ

  • 他在9月30日主持召開福建省委統戰部部務會會議，會中傳達學習省委書記趙龍的講話精神，並對後續統戰工作方向與風險防控作出部署。

  • 會議要求圍繞高質量建設兩岸融合發展示範區、推進民營經濟強省戰略、發揮新時代僑牌優勢等中心工作，充分發揮統一戰線的作用。

  • 會議強調要統籌發展和安全，全面貫徹總體國家安全觀，促進各領域關係和諧，並堅決防範化解涉統一戰線風險隱患，維護穩定。

上一則

iPhone 18 Pro中國首銷開紅盤 首3日銷量增12%重登榜首

延伸閱讀

罕見空降 官宣：國台辦前副主任趙世通 任福建省統戰部長

罕見空降 官宣：國台辦前副主任趙世通 任福建省統戰部長
中共20屆五中全會前 2天內調動6省區「一把手」

中共20屆五中全會前 2天內調動6省區「一把手」
中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手

中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手
習近平：中共十八大以來 中國已成世界上最安全的國家

習近平：中共十八大以來 中國已成世界上最安全的國家

熱門新聞

網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
中國跳水奧運冠軍張家齊透露自己從小到大的比賽獎金都被母親掌控，成年後也無法支配。（取材自微博）

張家齊跳水15年賺的錢全被媽搶走 網：看母女互動快窒息

2026-09-23 08:30
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17
中國國家主席習近平（左）訪問美國，美國總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（中）到安德魯斯基地接機，習近平後方為中國副總理何立峰。（歐新社）

哪些中國官員隨習近平訪美？下機名單出爐 部長級以上7位

2026-09-23 19:59

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了
iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款