iPhone 18 Pro中國首銷開紅盤 首3日銷量增12%重登榜首

蘋果iPhone 18 Pro系列9月18日在中國開售，Counterpoint Research指上市首三日銷量較iPhone 17 Pro系列上市首周增12%，帶動蘋果躍居2026年第38周中國智慧手機周度銷量榜首。 路透

AI摘要 文章摘要整理： iPhone 18 Pro系列在中國首銷表現強勁，首3日銷量年增12%，帶動蘋果於第38周重登中國智慧手機銷量榜首；同時，中國旗艦機漲價與新品密集推出，讓市場競爭升溫。

蘋果iPhone 18 Pro系列在中國市場首銷表現亮眼。市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，iPhone 18 Pro系列在中國市場上市首三日銷量，較iPhone 17 Pro系列上市首周銷量年增12%，帶動蘋果在2026年第38周躍居中國智慧手機周度銷量榜首，市占率達33%。

據微信 公眾號「Counterpoint諮詢」30日消息，Counterpoint Research《中國智慧手機周度銷量追蹤報告》顯示，中國智慧手機周度銷量自7月以來持續年比雙位數下滑，受到記憶體成本上漲影響，消費者需求持續疲軟。不過，隨著9月進入新品發布周期，市場有望出現復甦。

報告指出，iPhone 18 Pro系列於9月18日開售，今年第38周統計期間為9月14日至20日，因此首三日銷量僅占該周的三天。儘管如此，其銷量仍較iPhone 17 Pro系列上市首周增加12%，推動蘋果登上當周銷量榜首。

Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示，iPhone 18基礎版延後上市，可能促使部分消費者轉向Pro系列；與此同時，多數中國品牌旗艦機價格上漲逾200美元，可能抬高消費者對旗艦手機的價格預期，縮小iPhone與競品旗艦機之間的價格差距。

報告另指，中國品牌近期也密集推出新款旗艦手機，多數機型在中國「十一國慶」假期前開售。受到儲存成本上漲影響，新款旗艦機價格較上一代明顯上漲，其中大容量儲存版本及採用2奈米SoC製程的機型漲幅尤其明顯，可能對銷售及市場需求形成壓力。

此外，華為近期推出闊直板手機Pura X View，採16：9.5寬螢幕比例。Counterpoint分析師Shiwen Ma指出，該機將折疊屏手機的寬屏體驗融入無鉸鏈直板手機，為希望獲得更大螢幕、但不願承擔折疊手機價格及機身厚重的消費者提供另一選擇。

Counterpoint並指，近期闊折疊手機iPhone Duo及小米18 Fold相繼發布，帶動市場對該產品類型的關注，也使華為Pura X Max銷量在上市數月後再度出現增長。