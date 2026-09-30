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中國限AI人才出境家屬亦須報批 港媒：涉密人員赴香港嚴批

記者謝守真／即時報導
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中國據報收緊頂尖AI人才出境管控，部分人才的配偶、子女等直系家屬出境亦須提前報批...
中國據報收緊頂尖AI人才出境管控，部分人才的配偶、子女等直系家屬出境亦須提前報批，涉密人員赴港則須經嚴格審批。新華社

AI摘要

文章摘要整理：

中國傳出擴大限制AI與晶片關鍵人才出境，部分配偶子女也須事先報批；同時，新版出入境規定已允許主管部門因技術安全因素禁止相關人士離境。

中國近期據報收緊頂尖人工智慧（AI）人才出境管控，彭博引述知情人士稱，部分AI人才的配偶、子女等直系家屬出境也須提前報批，相關部門並將逐步充實限制名單；港媒星島頭條指出，中國一間知名AI晶片企業高管透露，公司涉密人員數年前已受出境限制，赴港亦須嚴格審批。

彭博報導，知情人士指出，中國已擴大對民營企業頂尖AI專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員家屬納入其中，防止關鍵技術知識和資訊流向美國。

知情人士表示，中國政府近期已向受影響人士傳達範圍更廣的新限制，對象包括知名新創企業創辦人，以及AI相關領域具戰略重要性的企業負責人。部分AI和晶片企業高管的配偶和子女，即使短期出國，也須事先獲得北京方面批准。

報導稱，新措施並非全面禁止出境，涉及企業家、研究人員和高階主管。彭博5月曾報導，中國自今年稍早開始限制阿里巴巴、DeepSeek等民營企業頂尖AI人才出國，反映北京在AI及晶片領域快速發展之際，希望進一步保護關鍵技術。

而在實際執行情況方面，星島頭條提到，中國一間知名AI晶片企業高層近日表示，公司包括他在內的涉密人員數年前已受到出境限制，前往香港也須經嚴格審批。不過，該人士稱，目前配偶及子女出境未受影響，子女仍可正常申請出國留學。

至於制度層面，中國國務院新版出入境管理規定已於9月15日生效。新規第4條明確指出，中國公民若違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全或技術安全的，國務院商務等主管部門可決定不准其出境。新規亦指，中國公民在境外從事違法犯罪活動危害國家安全或利益的，回國後有機會面臨6個月至3年不准出境的處罰。

此前，美國科技巨頭Meta去年12月試圖以20億美元收購中國AI新創企業Manus，惟中國國家發改委於今年4月以國家安全為由出手，叫停並要求撤銷該筆交易，Manus兩名創辦人當時更傳出受出境限制。彭博報導稱，限制AI人員流動的計劃未必與Manus事件有關，但防範技術洩露一直是中國政策目標之一。

精華 FAQ

  • 報導指對象包括民營企業的頂尖AI專業人士、知名新創創辦人，以及AI相關領域具戰略重要性的企業負責人，並非全面禁止所有人出境，而是針對關鍵技術人才加強管制。

  • 彭博引述知情人士稱，部分受影響AI與晶片企業高管的配偶、子女等直系家屬，即使短期出國也須事先獲北京批准，目的在於防止關鍵技術知識與資訊外流。

  • 9月15日生效的新規明確規定，若公民違反出口管制或技術進出口管理，且可能危害國家產業或技術安全，主管部門可決定不准出境；境外違法者回國後也可能被限制出境6個月至3年。

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