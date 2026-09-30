朱忠明當選上海市市長 曾任中國財政部副部長

朱忠明當選上海市市長。(圖／上海市政府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 朱忠明當選上海市市長，從財政部副部長轉任地方主政者，上海也將在新班底下持續推進五個中心建設與法治治理。

上海市十六屆人大五次會議30日在世博中心舉行，朱忠明當選上海市市長。此前，他已任上海市政府黨組書記、上海市代市長，接替辭任的龔正。也意味未來雙城論壇 上，台北市政府將與新任的上海市長接觸。

公開簡歷顯示，朱忠明於1972年生，為公共管理碩士，曾任湖南省副省長，財政部 副部長等職，2024年7月任上海市委副書記，後兼任政法委書記，至近期履新。

目前上海市市政府官網已更新，市長為朱忠明，副市長有八位，分別是華源、陳傑、張小宏、盧山、張亞宏、賀青、王華傑與舒慶。其中分管台辦事務的為盧山。

朱忠明正式上任，將面對新任務，上海正持續強化「五個中心」核心功能建設，並加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，並承擔推進中國式現代化中示範引領作用。

朱忠明在9月4日任代理市長時表示，將依法行政強治理，堅持運用法治思維和法治方式深化改革、推動發展、維護穩定，堅持科學決策、民主決策、依法決策，持續打造更高水平的法治政府。矢志為民增福祉，堅持問需於民、問計於民、問效於民，以「再難也要想辦法解決」的韌勁，更好滿足市民的美好生活需要。