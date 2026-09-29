鼓勵婚育？中國初中教材列「簡愛」引熱議 官媒：導正人生觀

「簡愛」列入版初中語文教材，引發熱議。圖為初中生參加中考。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 《簡愛》正式進入中國初中語文教材後，引發外界對女性意識與婚戀觀的討論；官媒則強調其可導正青少年人生觀，並與當前鼓勵婚育的社會背景相呼應。

英國文學經典「簡愛」今秋正式進入中國初中語文教材，列為九年級上冊「整本書閱讀」書目。問世近180年的「簡愛」，過去早已是中國中學生熟悉的讀物，如今正式納入統編版教材，卻因作品同時涉及女性獨立、人格尊嚴、愛情與婚姻家庭等議題，引發討論。官媒稱導正人生觀，外媒CNN、紐約時報 也關注。

2026年秋季新學期起，「簡愛」被編入九年級上冊語文教材，列在第四單元小說閱讀內容中。教材安排將重點放在人物如何從逆境中成長，理解獨立、自尊等主題，愛情則是簡愛人生歷程中的一部分，而非唯一視角。

紐約時報29日報導指出，「簡愛」在中國長期擁有大量讀者，中文譯本早在1925年便問世，之後陸續出現不同譯本，以及電影、電視劇與舞台劇改編。1979年，英國改編電影也曾在中國上映，因此這部作品並非突然受到中國教育界重視，而是一直存在於中國的閱讀文化中。

「簡愛」由英國作家夏綠蒂．勃朗特1847年出版，描寫孤女簡愛歷經童年磨難、求學後，前往羅切斯特家擔任家庭教師，兩人產生感情。小說最受肯定的特色，是簡愛即使身分、財富與社會地位都處於弱勢，仍堅持人格尊嚴與獨立選擇，在19世紀女性法律及經濟自主受到限制的時代，這樣的女性形象相當突出。

「簡愛」列入版初中語文教材，引發熱議。（取材自新京報）

不過，「簡愛」此次成為正式教材，也讓作品中的女性意識受到外界關注。「紐約時報」引述加州大學聖地牙哥分校教授朱平分析，簡愛雖追求獨立與平等，但並未完全否定傳統家庭。小說最後，她與羅切斯特結婚並育有孩子，這種女性追求自主、同時仍進入婚姻家庭的模式，被認為與中國官方較能接受的女性平等觀存在一定契合。

朱平並指，中國近年面臨人口減少問題，官方持續鼓勵年輕人結婚生育，在這樣的背景下，「簡愛」所呈現的女性獨立與家庭價值並存，也格外值得注意。

北京日報則從青少年閱讀角度為教材選入「簡愛」辯護，認為如今短影音、社群平台大量傳播各式婚戀內容，其中部分作品過度強調外貌、財富及身分，甚至形成偏激的婚戀觀。與其如此，不如透過「簡愛」等文學經典，幫助學生建立較完整的人生觀與價值判斷。報導也強調，「簡愛」不只有愛情，也有對尊嚴、自立及人生選擇的追求，值得學生們理解她的獨立精神。