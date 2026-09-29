成都牧師王怡入獄近8年 傳罹患肝癌晚期引國際關注

AI摘要 文章摘要整理： 成都秋雨聖約教會牧師王怡在四川服刑近8年，近期傳出罹患肝癌晚期，國際宗教自由與人權團體要求中國當局公布病情並安排家屬探視。

知名中國家庭教會牧師王怡已在四川獄中服刑近8年，近日傳出罹患肝癌 晚期，引發國際關注。對華援助協會創辦人兼會長傅希秋敦促中國官方立即安排王怡的親人探視，並如實說明其診斷與治療情況。

對華援助新聞網28日發布，王怡是中國近年最具影響力的非官方家庭教會領袖之一，來自中國境內的消息指他可能罹患肝癌晚期，這引發了國際社會對其健康狀況及生命安全的強烈關切。

2018年12月，中國當局對成都秋雨聖約教會展開大規模清剿行動，王怡隨後被拘留。2019年12月，成都市中級人民法院以煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪判處他有期徒刑9年，目前正在四川省金堂監獄服刑。

報導指出，由於王怡與外界的聯繫受到嚴格限制，且其家屬長期無法獲得正常的探視權，目前尚無法核實有關其晚期肝癌診斷的細節。

對華援助協會呼籲，中國當局立即公開王怡的真實健康狀況，並允許其家人前往會見。

美國國際宗教自由委員會（USCIRF）將王怡列為宗教良心犯。外界長期以來對其在獄中的醫療待遇表示擔憂。按原判刑期計算，王怡預計將於2027年獲釋。報導指出，任何有關王怡健康狀況惡化或醫療延誤的消息，都使關注中國宗教自由的人士深感疑慮。

王怡1973年生，曾是一名人權律師、學者、作家，2004年曾被中國當時以敢言著稱的南方人物周刊評為「最有影響力的公共知識分子」之一。他在2005年成為基督徒，後來成為一名牧師。

2009年開始，王怡主持的秋雨教會每年都為六四事件紀念日和5月12日四川汶川地震紀念日設立「為國家禱告月」，這樣的活動往往招致警察上門破壞聚會。他還在教會成立上訪者團契、良心犯家屬援助小組，關懷這些被社會上多數人遺忘、避免碰觸的群體。

王怡2018年底被羈押超過48小時後，網上出現他先前已寫好並交代被捕後發布的文章「我的聲明—信仰上的抗命」，直指「中共政權對教會的逼迫是極其邪惡的犯罪行為。作為基督教會的牧師，我必須對這樣的罪惡發出嚴厲和公開的責備」。