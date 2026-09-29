我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被爆曾向習兜售武器 川普驚訝反問「是說台灣？」

罕見空降 國台辦前副主任趙世通 任福建省統戰部長

罕見空降 官宣：國台辦前副主任趙世通 任福建省統戰部長

特派記者陳宥菘／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共福建省委機關報「福建日報」29日報導，國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、...
中共福建省委機關報「福建日報」29日報導，國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。圖為9月23日趙世通最後一次以國台辦副主任身份出席2026兩岸同胞迎中秋聯誼活動。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中共批准趙世通轉任福建省委常委、統戰部部長，並免去其國台辦副主任職務，顯示外事與對台系統高層出現罕見地方調動。

中共21大預計明年秋天召開，中央、地方人事近日持續調整。中共福建省委機關報「福建日報」29日官宣，國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。這將是一次罕見的外事系統和國台辦高層空降地方。

福建日報報導表示，日前，中共中央批准，趙世通任福建省委委員、常委；福建省委決定，趙世通任省委統戰部部長。

中國人社部29日下午甫在官網公告，中國國務院任免一批國家工作人員，其中免去趙世通的國台辦副主任職務。

現年55歲的趙世通，長期在中聯部工作，從事政黨外交，是「日本通」，曾任二局（負責東北亞事務）局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長，2023年6月任中聯部部長助理。2025年5月出任國台辦副主任，晉升為副部級。

香港明報「中國透視」專欄日前指，福建與台灣一海之隔，與港澳僑關係密切，民營經濟發達，「統戰事務大有可為」。

目前，國台辦官網機構設置網頁已撤下趙世通的簡歷。趙世通原在國台辦四位副主任中排名第三。由此，國台辦高層變成「一正三副」格局，包括主任宋濤，以及三位副主任潘賢掌、吳璽與彭慶恩。

趙世通最後一次以國台辦副主任身分出席活動，是在9月23日。他當時陪同宋濤出席在北京舉行的2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動。

國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。(本報系資料照)
國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。(本報系資料照)

精華 FAQ

  • 福建日報官宣顯示，中共中央批准趙世通任福建省委委員、常委，福建省委再決定由他出任省委統戰部部長，正式轉入地方統戰系統。

  • 因為趙世通原本是國台辦副主任、屬中央對台與外事系統高層，這次直接轉到地方擔任省委統戰部長，屬於少見的高層下派安排。

  • 趙世通長期在中聯部任職，2025年5月才出任國台辦副主任，9月23日仍陪同宋濤出席活動，如今已從國台辦名單中撤下，形成一正三副格局。

國務院 中共

上一則

瀋陽丹頂鶴耍流氓 被捏嘴押送 那眼神說著「下次還來」

下一則

珠海13歲少年獨居「滿屋發霉」 父母失聯…房東收不回房子

延伸閱讀

中共20屆五中全會前 2天內調動6省區「一把手」

中共20屆五中全會前 2天內調動6省區「一把手」
中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手

中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手
董建華告別式 採「中國國葬」規格 中共中組部長石泰峰出席

董建華告別式 採「中國國葬」規格 中共中組部長石泰峰出席
川習二會前 李成鋼獲正式任命為中國貿易談判代表

川習二會前 李成鋼獲正式任命為中國貿易談判代表

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查