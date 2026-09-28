Tiffany月餅寄錯草率敷衍 消費20萬人民幣大客戶怒了
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知名奢侈品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）近期在中國爆發嚴重公關危機。一名在成都太古里門市十餘分鐘內消費逾20萬元人民幣(約2.9萬美元)的大客戶，因品牌承諾的中秋月餅禮盒處理不當，加上售後態度冷漠與補償失當，將經歷公開至社交平台後引發輿論海嘯。
事件起因於今年9月初，該專櫃銷售人員主動聯繫顧客，表示將寄送中秋月餅禮盒。因顧客當時身在國外，遂提供國內地址由家人代收。然而直到中秋節當天家人仍未收到，經顧客主動詢問，銷售才承認因失職將禮盒「錯寄給其他客人」，事前完全未主動告知，僅輕描淡寫地稱「下次再補」。
面對品牌方的敷衍，顧客於小紅書發文吐槽。豈料銷售人員與專櫃副店長未正面解決問題，反而頻繁致電並發送AI生成的致歉信，以高密度騷擾方式要求刪帖，遭顧客拒絕。更引爆網民怒火的是，銷售人員隨後購買了當地人均約20元的散裝平價宮廷桃酥作為補償。這種與顧客消費金額及奢侈品牌定位極不對稱的處置，被顧客指為「羞辱式補償」，批評品牌方毫無誠意與尊重。
危機隨後進一步升級。顧客拒絕刪帖後，其小紅書帳號出現登入受限、貼文展示異常等狀況，引發外界強烈質疑品牌方是否向平台施壓壓制負面輿論。雖然目前尚無確切證據證實帳號受限與Tiffany直接相關，平台亦未公開說明原因，但相關爭議已迅速蔓延至微博等各大社交平台，將事件熱度推至頂峰。
面對愈演愈烈的輿情，Tiffany中國零售團隊負責人於9月28日發送電子郵件向顧客鄭重致歉，表示高度重視並已列為優先處理事項，承諾進行內部核查。然而，因顧慮個人住址等隱私安全，顧客目前僅選擇透過微信溝通，並要求品牌方完整交代月餅被私轉的原因及具體補救方案，雙方至今仍處於缺乏實質進展的僵局。
市場分析人士指出，高端奢侈品牌的高溢價主要來自極致的服務品質與品牌認同。本次事件中，銷售私下轉送禮禮品、事後用平價桃酥敷衍、甚至以騷擾方式強求刪帖，一連串粗躁處置將微小的物流失誤演變成嚴重的品牌信任危機。如何在危機中展現真心尊重、維繫VIP顧客的信任，已成為高端品牌亟需檢討的課題。
起因是成都太古里門市承諾寄送給大客戶的中秋月餅禮盒被錯寄給他人，且品牌未及時告知，直到顧客主動詢問後才承認失職。 因為對方在顧客單次消費逾20萬元人民幣後，卻只用當地散裝、單價約20元的平價桃酥補償，與奢侈品牌定位和服務期待嚴重不符。 Tiffany中國零售團隊已致歉並表示內部核查，但顧客仍要求交代月餅被私轉原因與補救方案；另有帳號受限疑雲，使輿論持續延燒。
精華 FAQ
起因是成都太古里門市承諾寄送給大客戶的中秋月餅禮盒被錯寄給他人，且品牌未及時告知，直到顧客主動詢問後才承認失職。
因為對方在顧客單次消費逾20萬元人民幣後，卻只用當地散裝、單價約20元的平價桃酥補償，與奢侈品牌定位和服務期待嚴重不符。
Tiffany中國零售團隊已致歉並表示內部核查，但顧客仍要求交代月餅被私轉原因與補救方案；另有帳號受限疑雲，使輿論持續延燒。
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