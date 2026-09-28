王毅會見日本前外相岩屋毅 敦促日方反省歷史

中國外交部長王毅（右）28日在北京與以日本國際貿易促進協會會長身分訪問中國的日本前外相岩屋毅。圖／截自鳳凰衛視

中日關係低迷之際，日本 前外相岩屋毅近日以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長身分訪問中國，並於28日與中國外長王毅 舉行會談。王毅敦促日方反省歷史，指今年是東京國際法庭審判開庭80周年，「如果仍然有人在歷史問題上不能採取正確態度，談何面向和開闢未來？」岩屋毅則說，將為促進日中關係改善盡力。

去年11月日本首相高市早苗 作出關於「台灣有事」的國會答辯後，中日關係陷入低谷，岩屋毅此行被認為旨在為修復兩國關係營造良好氛圍。

據香港鳳凰衛視報導，王毅28日在北京會見岩屋毅一行。王毅在會談中緬懷國貿促前會長河野洋平，指出其勇於反省過去日本軍國主義犯下的罪行，「正確的態度」贏得了中國和亞洲各國民眾的尊重。

王毅說，今年是東京國際法庭審判開庭80周年，「如果仍然有人不願意反省過去那段歷史，甚至挑戰戰後和平憲法，為歷史翻案、為戰犯招魂，在歷史問題上不能採取正確的態度，談何面向和開闢未來」，這是日本各界有識之士需要深思的問題。他並指，相信日本國貿促會在岩屋毅的帶領下，在關鍵時繼續為中日關係改善和發展發揮作用。

據報導，岩屋毅說，河野洋平長期以來為促進中日關係以及經濟交流傾盡全力，即使在病榻上也表示，正是因為兩國關係艱難，自己必須去中國，直至最後一刻。他表示，接任會長一職將繼承河野洋平遺志，「為促進日中經濟關係發展和兩國關係改善盡棉薄之力」。

國貿促是日本對中國貿易與經濟交流的窗口，原計畫今年6月訪中，但前任會長、日本前眾議院議長河野洋平出訪前去世，行程因此推遲。岩屋毅7月接任會長，此次代表團由日本企業高層約50人組成。

岩屋毅行前表示，他意識到中日關係正處於「極其嚴峻的局面」，希望與陸方「坦率交換意見」，並為兩國關係發展及改善盡綿薄之力。他還呼籲日本政府為重建互信關係、解決懸而未決的問題付出最大努力。

與此同時，中日海上關係緊張持續。日本共同社28日報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）發現，27日下午12點10分左右，中國海洋調查船「科學」號在沖繩縣石垣島以北約72公里的日本專屬經濟區（EEZ）進行海洋科學調查，將類似線纜的物體伸入海中。

報導指，日本海保巡邏船以未經日方同意，不得開展海洋科學調查為由，通過無線電要求陸方停止活動。報導還提到，自3月30日以來，日本EEZ內接連有中國船隻開展疑似海洋調查的活動。