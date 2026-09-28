我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購買海鮮首選超市賣場 專家點名這5家

綠卡30年申請入籍遭拒 律師揭關鍵原因

中國教育部原副部長魯昕落馬 今年7月還曾公開露面

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據中央紀委國家監委網站28日消息，中國教育部原黨組成員、副部長魯昕涉嫌嚴重違紀違...
據中央紀委國家監委網站28日消息，中國教育部原黨組成員、副部長魯昕涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。圖／取自環球時報微信公眾號

據中央紀委國家監委網站28日消息，中國教育部原黨組成員、副部長魯昕涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，魯昕現年71歲，1955年7月出生，遼寧撫順人，1985年6月加入中國共產黨，1971年12月參加工作，研究生學歷、博士學位。

魯昕曾長期在遼寧省工作，早年當過知青、教師，1974年成為撫順市碳素廠財務科工作人員，1978年進入遼寧財經學院、現東北財經大學財政金融系財政專業學習，畢業後分配到撫順市財政局工作，1992年升任撫順市財政局黨組書記、局長。

1993年，魯昕出任撫順市副市長，1994年起任遼寧省財政廳副廳長，2000年升任遼寧省財政廳黨組書記、廳長。2003年，不到48歲的魯昕被任命為遼寧省副省長，成為副省級幹部。

2009年，魯昕奉調進京，出任教育部副部長、黨組成員。她在教育部工作期間，主要負責發展規畫、職業教育、民族教育、民辦教育、繼續教育等工作。

2015年12月至2018年12月，魯昕還曾擔任中央新疆工作協調小組辦公室副主任。退休後，魯昕於2018年12月當選中國職業技術教育學會會長。

據界面新聞指出，今年7月中旬，魯昕尚曾出席中國職業技術教育學會黨建工作委員會換屆會議。被查消息公布後，中國職業技術教育學會官網「學會領導」欄目中，魯昕的名字已被刪除。

教育部上一名被查的副部級以上幹部為杜玉波。2024年9月18日，中紀委國監委通報杜玉波涉嫌嚴重違紀違法被查。其後杜玉波被通報利用職務便利，在民辦高校設置、建設工程承攬等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物；2025年11月，杜玉波因受賄6793萬餘元人民幣（約台幣3.2億元），被判處有期徒刑15年。

精華 FAQ

  • 中央紀委國家監委網站28日通報，教育部原黨組成員、副部長魯昕涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查，具體問題尚未公布。

  • 魯昕長期在遼寧工作，曾任撫順市副市長、遼寧省財政廳廳長與副省長，2009年調任教育部副部長，後又任中央新疆工作協調小組辦公室副主任。

  • 報導指出，魯昕今年7月中旬才出席中國職業技術教育學會會議，通報發布後，該學會官網「學會領導」欄目中她的名字已被刪除，顯示其職務資訊出現變動。

教育部 中共

上一則

彭博：中國AI人才出境限制擴及家屬 配偶、子女也須事先獲准

下一則

中美科技巨頭AI投資風格大不同 中企主要投向硬體

延伸閱讀

中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手

中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手
中共20屆五中全會前 2天內調動6省區「一把手」

中共20屆五中全會前 2天內調動6省區「一把手」
「前面欠債憑啥我還」畢節市委書記公開嗆 黨報：歪理

「前面欠債憑啥我還」畢節市委書記公開嗆 黨報：歪理
川習二會前 李成鋼獲正式任命為中國貿易談判代表

川習二會前 李成鋼獲正式任命為中國貿易談判代表

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59
中共中央政治局委員、中央軍委前副主席張又俠（圖）及中央軍委委員、軍委聯合參謀部前參謀長劉振立，因嚴重違紀違法遭開除黨籍、軍籍。 路透

「對黨不忠誠」張又俠、劉振立遭開除黨籍軍籍

2026-09-21 10:52

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌