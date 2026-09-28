中國教育部原副部長魯昕落馬 今年7月還曾公開露面

據中央紀委國家監委網站28日消息，中國教育部原黨組成員、副部長魯昕涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。圖／取自環球時報微信公眾號

據中央紀委國家監委網站28日消息，中國教育部 原黨組成員、副部長魯昕涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共 中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，魯昕現年71歲，1955年7月出生，遼寧撫順人，1985年6月加入中國共產黨，1971年12月參加工作，研究生學歷、博士學位。

魯昕曾長期在遼寧省工作，早年當過知青、教師，1974年成為撫順市碳素廠財務科工作人員，1978年進入遼寧財經學院、現東北財經大學財政金融系財政專業學習，畢業後分配到撫順市財政局工作，1992年升任撫順市財政局黨組書記、局長。

1993年，魯昕出任撫順市副市長，1994年起任遼寧省財政廳副廳長，2000年升任遼寧省財政廳黨組書記、廳長。2003年，不到48歲的魯昕被任命為遼寧省副省長，成為副省級幹部。

2009年，魯昕奉調進京，出任教育部副部長、黨組成員。她在教育部工作期間，主要負責發展規畫、職業教育、民族教育、民辦教育、繼續教育等工作。

2015年12月至2018年12月，魯昕還曾擔任中央新疆工作協調小組辦公室副主任。退休後，魯昕於2018年12月當選中國職業技術教育學會會長。

據界面新聞指出，今年7月中旬，魯昕尚曾出席中國職業技術教育學會黨建工作委員會換屆會議。被查消息公布後，中國職業技術教育學會官網「學會領導」欄目中，魯昕的名字已被刪除。

教育部上一名被查的副部級以上幹部為杜玉波。2024年9月18日，中紀委國監委通報杜玉波涉嫌嚴重違紀違法被查。其後杜玉波被通報利用職務便利，在民辦高校設置、建設工程承攬等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物；2025年11月，杜玉波因受賄6793萬餘元人民幣（約台幣3.2億元），被判處有期徒刑15年。