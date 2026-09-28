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彭博：中國AI人才出境限制擴及家屬 配偶、子女也須事先獲准

記者張鈺琪／即時報導
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彭博28日引述知情人士報導，中國已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海...
彭博28日引述知情人士報導，中國已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員的家屬也納入其中，進一步收緊相關措施，以防止關鍵技術知識和資訊流向美國。新華社

彭博28日引述知情人士報導，中國已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員的家屬也納入其中，進一步收緊相關措施，以防止關鍵技術知識和資訊流向美國。

知情人士表示，中國政府部門近期已開始向受影響人士傳達範圍更廣的新限制，相關對象包括知名新創企業創辦人，以及AI相關領域具戰略重要性的企業負責人。部分AI和晶片企業高管的直系親屬，包括配偶和子女，即使只是短期出國，也須事先獲得北京方面批准。

報導稱，這代表中國進一步擴大對最具影響力科技人才行動自由的限制，涉及對象包括企業家、研究人員和高階主管。新措施並非全面禁止出境，但可能進一步壓抑已面臨前所未有管制的科技業。

彭博今年5月曾報導，中國自今年稍早開始限制阿里巴巴DeepSeek等民營企業頂尖AI人才出國，反映北京在AI及晶片領域快速發展之際，希望進一步保護關鍵技術。

知情人士稱，目前尚不清楚是否所有受影響人士的家屬都必須遵守新的嚴格規定。北京計畫隨時間將更多相關人士加入名單，政府部門目前已通知數人，其家屬出國也需要事先獲准。

報導指，北京多年來已對部分關鍵人員實施出境限制，包括知名大學研究人員、核科學家及國企高管，其家屬也可能受到影響。不過，中國政府目前正在更明確地把限制擴大至民營企業人才，因頂尖AI與科技工程師正被視為全球第二大經濟體的重要戰略資產。

報導提到，中國許多頂尖AI人才是在ChatGPT問世後快速成長的一批人才，主要集中在大型科技公司及民營新創企業。中國工業和信息化部未回覆彭博的置評要求。

報導另稱，中國官員對關鍵技術及人才可能外流的憂慮，在Meta Platforms以20億美元收購Manus後進一步升高。北京其後要求美方解除相關交易，並採取措施限制美國投資敏感科技企業。

不過，報導也指，限制AI人才出境的計畫未必直接與Manus事件相關，但防止技術外流仍是北京的重要政策目標。相關政策也可能迫使具有全球發展企圖的工程師，更早在留在中國或赴海外發展之間做出選擇。

精華 FAQ

  • 此次新措施不只限制民營企業頂尖AI專業人士出境，還把部分關鍵人員的家屬納入管制範圍，顯示北京對科技人才流動的控管明顯升級。

  • 受影響者包括知名新創創辦人、AI領域具戰略重要性的企業負責人，以及部分AI和晶片企業高管；其直系親屬如配偶與子女，短期出國也可能要先獲准。

  • 報導指出，北京主要擔心關鍵技術知識與資訊流向美國，因此將AI與晶片人才視為戰略資產，並以更嚴格的出境限制來降低技術外流風險。

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