中商務部公布中美300億美元對等降稅安排 逾9成產品免加徵關稅

中國商務部公布，中美雙方在貿易理事會框架下就300億美元對等降稅框架達成共識，其中超過90%的產品將免除相互加徵的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。路透

中美「300億對300億」對等降稅商品清單出爐。美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自中國進口商品降低關稅 ；中方則將對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降低關稅，其中超過90%的產品將免除相互加徵的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。

據中國商務部官網消息，2026年5月中美元首在北京會晤，同意雙方建立政府間貿易理事會。9月20日至23日，中美雙方在美國紐約和華盛頓舉行第八輪經貿磋商，就中美貿易理事會工作規程、「300億對300億」對等降稅框架職責文件、降稅產品清單等達成共識。

根據工作規程，貿易理事會的任務是優化雙邊貿易，將討論優化雙邊貿易的安排和影響貿易的問題。中方稱，貿易理事會將為中美在經貿領域不斷拉長合作清單、壓縮問題清單提供重要平台和機制保障。

中美雙方在貿易理事會框架下就300億美元對等降稅框架達成共識。雙方商定，對各自規模約300億美元、參照2024年度雙邊貿易額的進口產品，在符合雙方各自國內法律和程序的基礎上，以對等方式提供降低關稅待遇。

雙方並基於各自市場需要和產業利益，商定對等降稅產品清單。美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自中國進口商品降低關稅；中方將對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降低關稅。

雙方商定共同公布各自降稅產品清單，後續將在履行各自國內相關法律程序後，同步實施降稅安排。

此外，雙方同意在貿易理事會下設立農業工作組，討論包括監管和市場准入在內的相關議題，處理貿易關切並擴大農業領域務實合作。農業工作組計畫在2026年底前召開首次會議。