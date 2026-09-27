亞運乒乓女單拿銀牌 孫穎莎：我可能等不到下一屆了

9月27日，在愛知·名古屋亞運會乒乓球項目女子單打決賽中，中國選手王曼昱4比2戰勝中國選手孫穎莎，奪得冠軍。圖為孫穎莎在比賽中。（新華社）

9月27日名古屋亞運乒乓球女單決賽，孫穎莎 2：4不敵王曼昱摘銀。賽後，孫穎莎表示，昨天決賽打到後程感覺能力有點兒跟不上，身體已達極限，主要是受傷還在恢復，訓練也不是很系統，她給自己打90分。她並語出驚人地說，下屆亞運是五年後，她覺得五年時間有點漫長，「我覺得我等不到了吧。」這句話讓無數球迷瞬間破防，憂心此役很可能成為她的亞運謝幕戰。

據澎湃新聞報導，27日晚舉行的愛知·名古屋亞運乒乓球女單決賽中，王曼昱以大比分4：2戰勝衛冕冠軍孫穎莎。這是王曼昱時隔八年再度奪得亞運女單金牌，孫穎莎收穫銀牌。本屆亞運，國乒包攬女單冠亞軍，實現在該項目上的亞運會八連冠。孫穎莎也結束亞運會所有參賽項目，並獲得一金二銀。

王曼昱在賽後表示，自己是以衝擊者的姿態全力去拚，孫穎莎有很多地方值得她學習，兩人順利會師決賽已圓滿完成任務。

孫穎莎則稱讚王曼昱從開局發動到關鍵分處理都做得更好。「團體的任務，我覺得自己完成得非常好。在混雙和單打上，也沒有什麼遺憾。」給自己打90分。接下來會好好總結和休息，迎戰WTT中國大滿貫賽。

孫穎莎表示，此次亞運乒乓球比賽為期一周，賽程緊張、強度較大，她在比賽中後程的體力和精力有點兒跟不上，「今天差不多已經達到極限了。」這主要也是因為前一階段的受傷，身體一直在恢復，訓練也不是很系統。

孫穎莎被問及是否參與下屆亞運時表示，看新聞說下屆亞運會是五年後了（亞奧理事會已將下屆亞運的舉辦時間從2030年延後至2031年），「我覺得我等不到了吧；五年後，有點漫長，可能等不到了。」

孫穎莎此言隨即衝上了熱搜，大批球迷表示不捨，紛紛留言為她打氣：「妳打到什麼時候我就看到什麼時候，下個賽場見」。

另外，在昨天亞運跳水項目，中國隊選手陳藝文/陳佳摘得女子雙人3米板金牌，協助國家隊實現本項目七屆亞運會全部奪金。同日，練俊傑/楊昊於男子雙人十米台決賽以總成績465.54分奪得金牌，同樣實現本項目七屆亞運會全部奪金，而楊昊則取得個人於本項目的亞運會三連冠。

而在女子標槍江賽中則是「一槍下班」。嚴子怡第一擲70米46即打破亞運紀錄，斷層領先奪得女子標槍金牌。嚴子怡此役被網民形容是「大魔王亞運炸場」，因18歲的她排名世界第一，此前剛以71米74創造亞洲紀錄。嚴子怡出生於浙江寧波，從小她就力氣大得驚人，小學三年級被體育老師相中培養，一股不服輸的韌勁更讓她進步飛快。

9月27日，愛知·名古屋亞運會田徑項目女子標槍決賽在日本名古屋舉行。圖為中國選手嚴子怡在比賽中，她以70米46的成績獲得冠軍並打破亞運會紀錄。（新華社）

9月27日，在愛知·名古屋亞運會女子雙人3米板決賽中，中國組合陳藝文/陳佳以五輪總分328.56分獲得金牌。圖為陳藝文/陳佳（右）在比賽中。（中新社）