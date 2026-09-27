我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

NFL／新書披露：湯姆布雷迪曾離隊11天 仍挽不回超模老婆

韓正聯大發言：大國應帶頭守規則 籲解除對古巴制裁

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家副主席韓正26日在紐約聯合國大會發表演說，呼籲大國帶頭遵守規則，並敦促「...
中國國家副主席韓正26日在紐約聯合國大會發表演說，呼籲大國帶頭遵守規則，並敦促「有關國家」停止以武力威脅古巴、解除對古巴的封鎖及制裁。(歐新社)

中國國家副主席韓正當地時間26日在紐約聯合國大會發言，雖未直接點名美國，但他仍針對中東及古巴議題表示，呼籲尊重包括海灣國家在內的中東國家主權及安全，並敦促「有關國家」停止以武力威脅古巴，全面解除對古巴的封鎖及制裁。

據路透報導，韓正表示，大國對維護國際和平與安全負有特殊責任，應帶頭遵守規則、維護法治及作出正確行動。他說，中方認為，包括波斯灣國家在內的中東各國，其主權及安全都應受到尊重。

韓正並表示，當前國際形勢變亂交織，地緣衝突延宕不止，發展鴻溝持續擴大，全球挑戰層出不窮。中國堅定不移倡導維護戰後國際秩序、促進共同繁榮，以多邊主義捍衛公平正義。

韓正在發言中雖未直接點名美國，大國對國際和平與安全負有特殊責任，尤其要帶頭守規矩、講法治、行正道。中方認為，中東海灣國家的主權及安全應得到尊重，國際產供鏈穩定暢通及貿易往來應得到保障。

韓正另指，面對新一輪科技革命及產業變革，特別是人工智能技術的蓬勃發展，要秉持以人為本、向上、向善的理念，努力縮小數字鴻溝，共促普惠發展。

路透提到，美國目前對古巴展開施壓行動，大幅阻礙石油運往古巴；美國對伊朗的戰爭則始於2月美以兩國對伊朗發動的空襲。路透並指，韓正相關言論與本周稍早白宮展現的友好氣氛形成對比，美國總統川普（Donald Trump）當時以軍機飛越及盛大國宴等方式款待中國國家主席習近平。

此前，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）25日表示，川普日前與習近平會談時，曾警告中方不要向伊朗提供支援，並獲中方保證不會這麼做。路透報導，此前有消息稱，北京曾向伊朗提供肩射式防空飛彈發射器，而伊朗也被指在中國協助下找到規避制裁、繼續出售石油的方法。

在古巴議題方面，路透指出，古巴本月稍早發生全國電網大規模癱瘓，數百萬人停電。古巴多年來受到燃料短缺及發電基礎設施老化困擾，美國自1月開始實施的石油封鎖則進一步加劇當地停電問題。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）數小時後也在聯合國會議廳發言，呼籲華府解除對古巴的「圍困」及貿易限制，並促請美國將古巴從「支持恐怖主義國家」名單中剔除。

中國外交部網站此前宣布，韓正於9月24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。與會期間，韓正還將出席中方舉辦的全球發展倡議五周年高級別對話會，並見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人。

精華 FAQ

  • 韓正表示，大國對維護國際和平與安全負有特殊責任，應帶頭遵守規則、維護法治、作出正確行動，並以多邊主義捍衛公平正義。

  • 他雖未直接點名美國，但明確表示包括波斯灣國家在內的中東各國，其主權與安全都應受到尊重，國際產供鏈穩定與貿易往來也應獲保障。

  • 韓正呼籲有關國家停止以武力威脅古巴，並全面解除封鎖及制裁；同時主張人工智能發展應以人為本、向上向善，努力縮小數字鴻溝。

韓正 古巴 聯合國

上一則

台灣情治機關對中生設下「學姐」情網 中國安部再示警

下一則

香港6號幹線橫越九龍年內貫通 將軍澳往來油麻地12分鐘

延伸閱讀

川習會結束 中國聯大演說籲挺伊朗與古巴

川習會結束 中國聯大演說籲挺伊朗與古巴
韓正將出席聯合國大會一般性辯論 川習會同步登場

韓正將出席聯合國大會一般性辯論 川習會同步登場
川普聯大演說 引發伊朗、古巴代表離席 聯合國秘書長暗批霸權傾向

川普聯大演說 引發伊朗、古巴代表離席 聯合國秘書長暗批霸權傾向
川普預測美國與古巴可達成協議 強調不需動用軍事

川普預測美國與古巴可達成協議 強調不需動用軍事

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人