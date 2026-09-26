我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普15歲孫女用中文問候 習伉儷：沒想到長這麼高了

東北風暴襲紐約 航班延誤 霍楚警告：遠未結束

王毅談習近平訪美：拓展中美關係新定位

中央社台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部長王毅搭機離美。(路透)
中國外交部長王毅搭機離美。(路透)

中國外交部長王毅今天表示，中國國家主席習近平此次訪美的重要政治成果，是與美國總統川普進一步拓展了中美關係新定位的內涵，明確尊重、公平、對等的重要性，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

中美在川普5月間的中國訪問期間，為雙方關係確立「建設性戰略穩定關係」的定位；此次習近平訪美期間，拓展為「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

據中國官媒央視新聞，陪同習近平訪美的王毅表示，「尊重」就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。

「公平」意味著展開互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢。

「對等」意味著兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作。

王毅說，中美國情不同，存在分歧很正常，有些分歧還很尖銳，不少矛盾也很複雜。但在求同存異中妥處分歧和矛盾，是中美建設性戰略穩定關係的應有之義。

他說，兩國元首同意，發揮好政治外交管道的協調作用。兩國軍隊應保持常態化對話，經貿、財金、執法、人文等各部門有必要加強溝通，增信釋疑、管控分歧、積累互信。

王毅宣稱，習近平闡明了中方的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對「台獨」的立場，慎重處理「台灣問題」，為中美戰略合作和兩國關係發展排除干擾。

不過，中方公布的川習會成果共識與白宮公布的事實清單，均未提及台灣。

王毅又說，中美經貿關係歷經曲折，今天的穩定局面來之不易。美方一些勢力泛化國家安全概念，動輒把經貿問題政治化，打壓在美中資企業，限制中國對美投資，製造市場准入障礙，鼓動「脫鉤斷鏈」，這不符合任何一方利益，只會讓雙方的利益交集越變越小。

他說，美方應當公平對待中國企業，秉持平等、尊重、互惠的精神，透過對話談判找到解決問題的出路。雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展，更好造福兩國人民。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 王毅指出，習近平此次訪美的重要政治成果，是與美國總統川普進一步拓展中美關係新定位的內涵，並明確將尊重、公平、對等納入雙邊關係框架。

  • 王毅解釋，尊重是尊重主權、領土完整與制度道路；公平是互利合作、協商分歧、不搞零和；對等則是主權平等、不霸凌，並平衡推進各領域合作。

  • 王毅表示，中方敦促美方堅持反對「台獨」立場，慎重處理台灣問題；在經貿上則希望美方公平對待中國企業，透過對話談判解決障礙，避免脫鉤斷鏈。

習近平 川普 王毅

上一則

白宮國宴╱川贈習「白頭海鵰雕像」 寓意藏玄機

延伸閱讀

川習會上 習近平：經貿達成「新聯合安排」對全球利好

川習會上 習近平：經貿達成「新聯合安排」對全球利好
川習二會後 中官媒：中美建設性戰略穩定關係「從願景化為行動」

川習二會後 中官媒：中美建設性戰略穩定關係「從願景化為行動」
習近平訪美書面講話 稱「中美和平共處歷史邏輯沒變」

習近平訪美書面講話 稱「中美和平共處歷史邏輯沒變」
習近平將訪美？北京未確認行程：元首互動保持溝通

習近平將訪美？北京未確認行程：元首互動保持溝通

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了
跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰