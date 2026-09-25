港男北上醫治「彈弓指」變永久傷殘 主刀名醫離奇被調包
香港無線（TVB）節目《東張西望》日前報導一宗疑涉及醫療失誤及「調包醫生」的事件。一名30歲、從事搬運工作的香港居民梁先生，因左手中指患上「彈弓指」（屈指肌腱狹窄性腱鞘炎），前往佛山一間三甲醫院求醫，最終卻導致手指永久傷殘，無法繼續原本的工作。
香港01報導，梁先生於2024年因工作勞損患上「彈弓指」。由於香港公立醫院的手術與理療排期需時半年至一年，他決定前往佛山求診。當時三甲醫院的主任醫師建議他接受費用約4000元人民幣（約596美元）的微創手術。院方隨後以「床位緊張」為由，安排梁先生轉至另一間二甲醫院上手術台，並承諾由三甲醫院的權威李醫生跨院主刀。
然而，梁先生術後第二日發現，前來巡房並自稱主刀者的王醫生，實為二甲醫院的外科技術醫生。梁先生索取完整病歷後，發現手術紀錄上的主刀醫生仍寫著李醫生，王醫生僅被列為助手；病歷中亦有多份李醫生的巡房簽名，但梁先生表示李醫生從未出現過，懷疑院方偽造紀錄。
此外，梁先生術後手指出現嚴重僵硬、扯痛與彈響。他向當地衛健委投訴後，與院方簽署和解協議並獲得8萬元人民幣賠償。梁先生隨後花費近2萬元港幣（約2500美元）在香港進行補救手術，香港骨科醫生檢查發現內地醫生錯切其「A2環狀韌帶」，導致肌腱脫位，最終需切除部分淺層屈肌腱以保住手指基本功能。經評估，其左手中指的力氣與靈敏度已無法恢復，極難再從事搬運工作。
梁先生認為當初簽署和解協議時遭到欺瞞，與姊姊再次前往內地醫院理論，期間與保安及警察發生爭執。涉事王醫生對此回應，係因出院紀錄範本未及時修改所致。梁先生表示對此感到非常後悔。
他因工作勞損患上左手中指「彈弓指」，而香港公院手術與理療排期要等半年至1年，才決定前往佛山三甲醫院求診，希望盡快治療。 院方先稱由三甲醫院權威李醫生跨院主刀，後來卻安排他到另一間二甲醫院手術，術後巡房者又變成王醫生，梁先生質疑主刀身分被調包及病歷紀錄失實。 香港醫生發現內地手術錯切A2環狀韌帶，造成肌腱脫位和手指僵硬疼痛，需再做補救手術保功能；他亦與院方和解，獲8萬元人民幣賠償。
精華 FAQ
他因工作勞損患上左手中指「彈弓指」，而香港公院手術與理療排期要等半年至1年，才決定前往佛山三甲醫院求診，希望盡快治療。
院方先稱由三甲醫院權威李醫生跨院主刀，後來卻安排他到另一間二甲醫院手術，術後巡房者又變成王醫生，梁先生質疑主刀身分被調包及病歷紀錄失實。
香港醫生發現內地手術錯切A2環狀韌帶，造成肌腱脫位和手指僵硬疼痛，需再做補救手術保功能；他亦與院方和解，獲8萬元人民幣賠償。
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