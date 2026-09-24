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北理工女權課 女教授「巧克力」說惹議

中國新聞組／即時報導
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北京理工大學助理教授裴軼。(取自網路)
北京理工大學助理教授裴軼。(取自網路)

北京理工大學一門名為「數字時代的女性權益保護」的選修課程，還沒正式開課，就因課程群內的爭議言論引發全網抵制，本學期開學前被校方叫停。涉事教師為該校法學院助理教授裴軼，她在選課群發布通知確認，「因課程不滿足大家期待，學校通知本課程停課」。目前學校尚未發布正式通報。

▲ 影片來源：YouTube＠老竹讀評（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據微博文章與觀察者網報導，這起風波源於裴軼在課程群中寫道，「本門課有一定的巧克力屬性，可能會讓某些同學不適」，建議只想湊學分或看熱鬧的學生及早退課。該表述隨即被網友解讀為引用「狗吃了巧克力會死」的網路梗，質疑其將持不同意見的學生預設為「狗」，暗諷並侮辱男性。

儘管裴軼隨後解釋這是引用電影「阿甘正傳」中，「生活就像一盒巧克力」的不確定性概念，稱是「讓有些比較細膩的同學誤會了」，但仍難平息眾怒。

與此同時，網友更扒出裴軼過往在個人社交帳號上曾發表「我支持男的低人一等」等言論，被指責大搞極端主義、製造性別對立。對此，有批評者向學校寄出大量投訴信要求將其開除。

這起事件隨即引發全網對「女拳」危害的深刻討論，許多網民指出，社會大眾如今對極端性別對立的危害認識深刻，出現團結反對極端言論的現象，甚至連不少女性也主動出來切割，認為極端言論若不糾偏，最終會害得廣大女性名聲變差、不好找工作，反而成為最大受害者。

另外，有網民發現其論文引用的案件時間線存在矛盾，論文中將案件寫在2015年，但涉案企業2016年才成立，判決更是2020年才出來，因而被質疑存在學術內容造假。不過，該學術爭議目前尚無官方調查結論。

公開資料顯示，裴軼現任北理工法學院助理教授、碩士生導師及院長助理，主要研究知識產權法與數據法等領域。2024年她曾入選北京市法學會「百名法學青年英才」培養計畫，並獲評全校最受歡迎專業課教師，其開設的這門課程過去曾「一座難求」。

精華 FAQ

  • 事件起因是教師裴軼在課程群內發言，引發大量學生與網友質疑其帶有性別對立意味，並迅速在網路上擴大成抵制風波，校方隨後通知課程停課。

  • 她在群內提到課程有一定的「巧克力屬性」，被網友解讀為影射「狗吃了巧克力會死」的梗，懷疑是在暗諷或侮辱持不同意見的男性學生。

  • 除課堂言論外，網友還翻出她過往疑似極端性別言論，以及論文中案件時間線前後矛盾的問題，因而質疑其存在性別對立與學術內容造假爭議。

微博 巧克力

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