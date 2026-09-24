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全球手持相機未來5年增近20%...這2中國廠市佔9成

記者黃雅慧／即時報導
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在北京天壇公園，一名外國遊客在使用中國品牌口袋相機拍攝。新華社
在北京天壇公園，一名外國遊客在使用中國品牌口袋相機拍攝。新華社

國際市調公司（IDC）發布「2026年第2季全球手持智慧相機市場跟蹤報告」顯示，在整體消費電子增長放緩的背景下，該品類表現尤為醒目。其中，大疆以73%的出貨量份額位居第一，影石以20%的份額位列第二。兩家中國廠商的優勢領域各有側重。大疆主導雲台相機，影石則守住了全景相機的基本盤。

數據顯示，第2季全球手持智慧相機出貨量達到589萬台，年增長57%，銷售額接近157億元，年增長50%。IDC預計，到2030年全球手持智慧相機市場出貨量將接近4,100萬台，未來五年複合增長率接近20%。

大疆的整體優勢建立在雲台相機的絕對市佔上。IDC報告顯示，第2季大疆全球出貨量超過428萬台，以73%的市佔率排名第一，出貨量年增長87%，市佔率年增率提升11個百分點。其中，雲台相機市佔率高達93%，出貨量年增長超過77%。相當於全球每售出10台雲台相機，就有9台以上來自大疆。

手持雲台相機是一部把感光元件、鏡頭與三軸機械穩定器整合在同一機身的口袋相機，開機即可拍出穩定影片，不需連接手機，代表型號如Osmo Pocket 3。

IDC分析稱，主力廠商單攝機型快速迭代、雙攝新品上市即供不應求，疊加中國區暑期促銷放量，共同推動雲台相機市場再創新高。業內人士表示，雲台相機正處於從專業創作者向普通消費者普及的階段。手機在拍攝防手震、長時間創作上的短板，以及微單在便攜性上的不足，共同把需求推向了帶有三軸機械增穩的雲台相機。

IDC也觀察到，隨著產品快速迭代和均價下移，雲台相機的用戶群體正從專業視頻創作者向普通消費者擴展，學生人群和女性用戶的佔比明顯提升。

在手持智能相機發展的早期，美國品牌GoPro是絕對的霸主。自2010年起，GoPro迎來黃金發展期，巔峰時期曾佔據全球運動相機市場超過80%的份額，雖然中國企業入局較晚，如影石於2016年入場，大疆於2019年加入，但一入局便重塑產業格局。

精華 FAQ

  • IDC數據顯示，第2季全球手持智慧相機出貨量達589萬台，年增57%，銷售額接近157億元，年增50%，顯示在整體消費電子放緩下仍維持強勁擴張。

  • 大疆第2季全球出貨超過428萬台，市佔73%，其中雲台相機市佔高達93%。其優勢來自產品快速迭代、雙攝新品熱銷，以及中國暑期促銷帶動放量。

  • 影石以20%市佔位居第二，與大疆形成雙強格局。IDC並預估到2030年全球手持智慧相機出貨量將接近4,100萬台，未來5年複合增長率接近20%。

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