騰訊版「小龍蝦」QClaw將停止營運

騰訊版小龍蝦QClaw發出公告，QClaw將停止營運。圖／取自瀟湘晨報

騰訊AI代理QClaw於24日公布，因業務發展調整，QClaw將於今年12月24日00:00正式停止運營，用戶可以自主申請退款。

據陸媒瀟湘晨報報導，騰訊QClaw團隊24日發布公告稱，因業務發展調整，QClaw將於今年12月24日00:00正式停止營運。自公告之日起，停止新用戶註冊，停止訂閱服務購買與續費。

公告稱，自公告之日起，如用戶帳號內存在已購買但尚未使用完畢的有效訂閱服務，且希望提前終止使用，用戶可自主申請退款；自公告發布之日起，用戶可透過QClaw官網頂部「遷移至WorkBuddy」入口，將QClaw中的資料快速遷移至WorkBuddy。

今年初，AI代理軟體OpenClaw全球暴紅。 今年3月，騰訊推出以OpenClaw建構的AI助理QClaw，並與微信 連結。使用者在電腦安裝軟體之後，只需要透過手機微信發送指令，就可以遠端控制電腦完成任務。

騰訊也推出名為WorkBuddy的替代品，這個工具與OpenClaw技能體系相容，但安裝流程更加簡單，類似於普通的App安裝，無需複雜部署，可以調動使用中國國內不同的模型。