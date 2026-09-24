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警方辦案查獲...英國返還中國12件流失文物藝術品

記者賴錦宏／即時報導
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9月23日，英國向中國返還12件流失文物藝術品。圖／取自文匯網
9月23日，英國向中國返還12件流失文物藝術品。圖／取自文匯網

英國倫敦當地時間23日，英國向中國返還12件流失文物藝術品的交接儀式在中國駐英使館舉行。這是繼美國在上周歸還68件文物和藝術品後，西方國家再次歸還中國古文物和藝術品。

前者的交接儀式上，中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權視訊致詞，中國駐英大使鄭澤光，倫敦大都會警察廳，英國外交發展部，英國數位、文化、媒體和體育部，歐洲安全與合作組織代表出席儀式。

據央視新聞，此次英國返還的12件文物藝術品，由倫敦大都會警察廳在辦案過程中查獲。中、英均為聯合國教科文組織《關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約》締約國。在公約框架下，中國國家文物局通過中國駐英國使館與英方密切協作，成功實現上述文物藝術品返還。

據中國國家文物局新聞稿稱，英方表示，首相柏南日前與中國國家主席習近平通電話時，重申英方將加強同中方在各領域的交流合作，發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。此次文物返還正是兩國務實合作的積極成果，也體現雙方相互尊重、共同打擊文物非法販運的堅定決心。

英國為收藏中國流失文物最多的國家。大英博物館藏有約2.3萬件，長期陳列約2,000件。 ‌‌據悉，中國先前已從英國追索回數千件文物，但仍有大量中國文物留存於英方機構。 ‌‌

9月23日，英國向中國返還12件流失文物藝術品，這些文物都是在警方辦案過程中查獲...
9月23日，英國向中國返還12件流失文物藝術品，這些文物都是在警方辦案過程中查獲。圖／取自文匯網

精華 FAQ

  • 英國此次返還的是12件流失的中國文物藝術品，交接儀式於英國倫敦的中國駐英使館舉行，屬於近期香港與西方國家持續歸還中國文物的一部分。

  • 據報導，這12件文物藝術品由倫敦大都會警察廳在辦案過程中查獲；中英同為相關國際公約締約國，雙方在公約框架下透過使館與主管機關密切協作，促成返還。

  • 英方表示，這是兩國務實合作的成果，也反映雙方在相互尊重下共同打擊文物非法販運的決心；同時顯示中國持續追索流失文物，並獲得更多國際合作支持。

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