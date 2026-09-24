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與支付寶競爭 騰訊對訪中國海外遊客推出TenPayGo

記者賴錦宏／即時報導
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騰訊推出了一款名為TenPayGo的獨立支付應用程式，將加大與螞蟻集團旗下支付寶...
騰訊推出了一款名為TenPayGo的獨立支付應用程式，將加大與螞蟻集團旗下支付寶的市場競爭。(圖／取自界面新聞)

中國巨頭騰訊控股對到中國的境外遊客，推出了一款名為TenPayGo的獨立支付應用程式，這將加大與螞蟻集團支付寶的市場競爭。

日前，騰訊旗下一款名為TenPayGo的支付應用程式，已上架蘋果應用商店（App Store），引起了外界對騰訊有無計畫推出獨立支付應用程式的討論。

該軟體的提供者顯示為騰訊科技（深圳）有限公司，語言為英文；中媒介面新聞稱下載該App發現，該程式雖然已經上架，但在註冊環節顯示「處於內部測試」。

北京日報6月底報導，TenPayGo是騰訊公司正在內測、一款針對境外到中國人士的「生活便利助手」，旨在提供涵蓋行動支付在內的一站式數位生活服務。目前該應用仍處於小範圍測試階段，未全面開放體驗。

另據界面新聞，騰訊24日發聲明稱，TenPayGo允許用戶透過威士（Visa）、萬事達（MasterCard）和電子錢包Apple Pay，向微信支付網路內的數千萬家中國商家付款。

彭博指，TenPayGo也提供外送、搭計程車和退稅等服務。在騰訊總部所在地深圳，外國用戶可以使用這款新應用程式支付公車、地鐵等公共交通費用。

騰訊數個月以來一直在測試這款應用程式，旨在為遊客在中國的生活提供便利。此舉也代表與螞蟻集團旗下「支付寶」進行新一輪競爭，後者同樣可以接入外國銀行卡。

據悉，目前TenPayGo僅支援iPhone和英文介面，使用電子郵件註冊，綁定國際銀行卡或Apple Pay，就能在支援微信支付的商家掃碼付款，涵蓋購物、餐飲、交通、飯店、風景區等場景。 ‌‌

‌騰訊‌表示，TenPayGo相當於把微信支付從超級App裡拆出來，降低海外遊客的使用門檻。同時透過TenPay Global接入PayPal、MOMO等境外錢包，形成「有現成錢包直接掃，沒有就下TenPayGo綁卡」的雙重保障。 ‌‌

精華 FAQ

  • TenPayGo主要鎖定到中國的境外遊客，讓他們能以英文介面、電子郵件註冊並綁定國際銀行卡，在微信支付商家與交通、餐飲等場景完成付款。

  • 目前TenPayGo支援Visa、MasterCard與Apple Pay，並可在微信支付網路內掃碼付款，另外也涵蓋外送、搭計程車、退稅，以及部分城市的公車和地鐵支付。

  • 騰訊把微信支付功能拆出成獨立App，降低海外遊客使用門檻，並透過TenPay Global串接境外錢包，等於直接與同樣支援外國卡的支付寶展開競爭。

App 支付寶 行動支付

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