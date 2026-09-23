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中國學者看經濟問題：製造業捲不動、服務業跟不上

中央社台北23日電
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中國上半年的GDP年增率為4.7%，第2季僅4.3%，2026年經濟成長目標估計...
中國上半年的GDP年增率為4.7%，第2季僅4.3%，2026年經濟成長目標估計為4.5%至5%之間。7月底中共中央政治局會議提出「加快推動新舊動能轉換」。圖為山東煙台港工作人員將出口塞內加爾的卡車裝入貨輪。（新華社）

中國經濟學者陸銘解析當前的經濟結構性矛盾，指製造業在國內面臨需求飽和的困境，價格下跌的螺旋難以打破；服務業卻滿足不了需求。服務業才是當前制約消費、拖累經濟成長的關鍵所在。

上海交通大學安泰經濟與管理學院教授陸銘21日接受陸媒「人民政協報」受訪，談及現今中國經濟成長面臨的壓力。他指出，財政和貨幣政策一段時間以來都比較寬鬆，經濟成長放緩的趨勢卻沒有得到很好的遏止，這說明了問題不止在總量，更在結構。

他指出，傳統上靠擴張產能、壓低價格來實現成長的路已走到盡頭。中國製造業在國內面臨需求飽和的困境，在國際上又因貿易順差承受經貿平衡的壓力。「內捲式」競爭（過度而無效的競爭）導致不斷壓價，價格下跌的螺旋難以打破。

反觀服務業的供給，在數量、品質、多樣性、空間布局上，與需求不匹配。養老、教育、醫療、幼托、文化娛樂、體育等方面，還出現很多無法滿足需求的問題。

陸銘認為，中國服務業發展不足的原因包括：在稅收上，製造業增值稅稅率13%，服務業只有8%，這讓地方政府更偏好製造業大項目；在金融上，以抵押貸款為主的間接融資模式，對輕資產的服務業不夠友好；在觀念上，整個社會對生活服務業「沒有技術含量」的刻板印象根深蒂固；此外，不少服務業對民營經濟進入還存在管制。

多重因素之下，形成了服務業的「隱形天花板」。他指出，這塊天花板，正好是制約消費、拖累增長、加劇經濟數據與民眾體感「溫差」的關鍵所在。

中國上半年的GDP年增率為4.7%，第2季僅4.3%，2026年經濟成長目標估計為4.5%至5%之間。7月底中共中央政治局會議提出「加快推動新舊動能轉換」。

陸銘說，當前經濟成長的亮點集中在人工智慧（AI）、新能源車、鋰電池等新興領域。它們的共同特點是資本密集型，帶來的就業成長和居民收入成長，都相對不足。尤其房地產行業的收縮至今仍在擠壓相關從業人員；AI在創造新工作的同時，也在替代寫程式、統計、會計等傳統職務。這都是造成經濟體感「溫差」的原因。

對於AI時代的人才，陸銘也提到，傳統教育裡大量形成的技能，如：記憶、背誦、演算等，這些正在被AI取代。但另一些能力如：審美、價值判斷、同理心、表達力、組織能力，是機器替代不了的能力，「我們的投資嚴重不足」，應加強這方面的培訓和教育。

精華 FAQ

  • 他認為問題不只在總量刺激不足，而是結構失衡：製造業面臨需求飽和與內捲壓價，服務業又供給不足，兩者共同壓抑消費與成長。

  • 因為養老、教育、醫療、幼托、文化娛樂等需求明顯存在，但供給在數量、品質、區位與多樣性上都不匹配，形成服務業的「隱形天花板」。

  • 他認為這些領域雖是成長亮點，但多屬資本密集型，對就業與居民收入的拉動有限；同時房地產收縮與AI替代部分職務，也加劇體感落差。

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