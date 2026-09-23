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任正非現身闢謠 與東風汽車總經理會談照曝光

記者林宸誼／即時報導
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華為總裁任正非（右）22日公開亮相，與東風汽車總經理馮長軍會談（左）。東風汽車微...
華為總裁任正非（右）22日公開亮相，與東風汽車總經理馮長軍會談（左）。東風汽車微信公眾號

日前境外社交媒體謠傳「舉家出逃」的華為總裁任正非，22日公開亮相，與東風汽車總經理馮長軍會談，間接闢謠。

東風汽車微信公眾號報導，會面期間，馮長軍將雙方合作首款車型的汽車模型贈送給任正非。東風與華為合作的首款車，將於9月24日上市。

會談中，雙方立足汽車產業變革大局，回顧了東風與華為長期以來積澱的合作成果。圍繞汽車智慧化、企業數位化和智慧化升級、生態共建等方向，東風與華為持續推進全方位深度合作，產出豐碩實踐成果，開創汽車央企與科技企業全棧原生融合的新範式，推動中國智慧汽車產業步入「體系化創新」的新階段。

任正非表示，造車之本在於安全與品質，華為願發揮所長，與東風共同打造經得起市場檢驗的智能汽車產品。

馮長軍強調，安全與品質是智慧汽車贏得市場信任的基礎，東風與華為合作根基深厚，雙方在生態建設領域仍有廣闊拓展空間，可攜手電網探索車網互動可持續商業模式，並在車載通訊技術、汽車與智慧交通、智慧城市融合等方向挖掘合作落地場景。

雙方就企業經營、業務發展情況作溝通交流，重點圍繞奕境X9、猛士X700、嵐圖夢想家9等聯合打造的戰略新車型交換看法，並聚焦未來產品定義、智慧技術落地、市場行銷等角度探討深化合作方向。

面向新趨勢，東風加快推進「東方風起2030」計畫，並在近期發佈了「天淨零碳」計畫、「具身智慧汽車全域守護」計畫、「天際揚帆」計畫，雙方將持續深化戰略合作，打造面向未來的智慧汽車與智慧出行解決方案。

精華 FAQ

  • 因境外社交媒體先前流傳他「舉家出逃」的謠言，而他22日公開亮相並與東風汽車總經理會談，等同以行動闢謠，迅速回應市場與輿論關切。

  • 雙方聚焦汽車智慧化、企業數位化升級、生態共建等議題，並延伸到車網互動、車載通訊、智慧交通與智慧城市融合等實際落地場景。

  • 東風與華為合作的首款車型將於9月24日上市，會談中還提及奕境X9、猛士X700、嵐圖夢想家9等車型，顯示雙方合作已進入產品化與市場化階段。

任正非 微信 華為

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