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川習會前中媒釋出專訪 馬斯克：習近平是非常強大的領導人

記者陳湘瑾／即時報導
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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受中媒專訪，稱習近平是中國「非常強大的...
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受中媒專訪，稱習近平是中國「非常強大的領導人」。圖／截自人民日報新媒體

川習會即將舉行之際，中國官媒釋出多則特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的專訪影片。針對中國國家主席習近平，馬斯克表示，「習近平看起來是中國一位非常強大的領導人」，並指他聰明、有遠見。

根據人民日報新媒體的訪問影片，馬斯克表示，習近平訪問美國之後，中美之間的貿易將會有所改善，「這是我的猜測，也是我的希望。」

他續指，習近平看起來是中國一位非常強大的領導人。他確實帶領中國實現了非常顯著的繁榮增長。他非常、非常聰明、有智慧，而且具有遠見。

馬斯克並稱，過去10年，中國的繁榮持續增長。中國的基礎建設，包括機場、鐵路和道路，都非常出色。客觀來說，中國基礎建設其實比美國更好。

針對川普今年5月訪中，馬斯克認為這是一件好事。他當時也參加了行程，並搭乘「空軍一號」。「這些都是很好的舉措，相信將為兩國帶來更大的繁榮。」

另一支央視財經的專訪影片中，馬斯克盛讚特斯拉上海超級工廠，也大力推薦赴中國旅遊，稱「中國非常棒」，時間有限至少應走訪上海、北京，並建議搭乘高鐵時「多看看窗外，別一直盯著手機」。

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