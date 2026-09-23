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習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

記者陳湘瑾／即時報導
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中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金...
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

央視報導，中國國家主席習近平乘專機離開北京，應美國總統川普邀請，對美國進行國事訪問。

報導指出，陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

白宮行程顯示，美國總統川普將於美東時間周三下午6時，在華府近郊的安德魯斯聯合基地出席迎接中國國家主席習近平的儀式。

美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰此前已在紐約會晤，貝森特指出，對話為川習會搭建舞台。

外界認為，人工智慧對話機制、關稅戰休兵延長與稀土供應等，將是經貿及國安領域的峰會重點。

中國駐美大使謝鋒23日在《人民日報》發表署名文章，提出四點主張，針對中美競爭問題，指出不能再設「矽幕」、更不能搞人工智慧版「星球大戰」，並強調台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。

中國官媒《人民日報》今天2版刊登署名「鐘聲」評論文章，闡釋「建設性戰略穩定關係」，提出中美應「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」，並要求美方保持對中政策連續性、穩定性並信守承諾。

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精華 FAQ

  • 央視報導指出，習近平乘專機離開北京，應美國總統川普邀請對美國進行國事訪問，顯示這是一次具高度政治與外交意義的正式出訪。

  • 陪同人員包括習近平主席夫人彭麗媛、中共中央政治局常委蔡奇，以及中共中央政治局委員、外交部部長王毅等，顯示隨行陣容兼具禮賓、黨務與外交層面。

  • 外界預期峰會重點包括人工智慧對話機制、關稅戰休兵延長與稀土供應等經貿和國安議題；此外，中方也強調台灣、民主人權、道路制度與發展權利等紅線。

習近平 王毅 國務院

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