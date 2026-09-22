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中共五中全會前 一口氣調整西藏甘肅青海三省區一把手

記者廖士鋒／即時報導
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中共青海委書記已由省長羅東川升任。圖為先前羅東川擔任福建省委副書記時出席涉台記者...
中共青海委書記已由省長羅東川升任。圖為先前羅東川擔任福建省委副書記時出席涉台記者會。（圖／聯合報系資料照片）

中共二十屆五中全會將於10月26日舉行，相關人事動向備受關注。而今日中共一口氣調動三個行政區的「一把手」，涉及甘肅、青海、西藏，也為高層會議前的幹部流動做了新標記。

據新華社今（22）日公布消息，青海省長羅東川升任青海省委書記，原任省委書記吳曉軍則轉任甘肅省委書記，至於原任甘肅省委書記胡昌升，則改任西藏自治區黨委書記。而原先擔任西藏自治區黨委書記的王君正，官方則宣布他「因年齡原因不再擔任區黨委書記職務」。

其中，羅東川生於1965年10月，現年60歲，曾任中共福建省委副書記，多次出席涉台活動，早前則曾任中國應用法學研究所所長、最高人民法院政治部副主任，2015年7月後任中央紀委案件審理室主任（副部長級），新疆自治區黨委常委、最高人民法院副院長等職，2021年10月任福建省委副書記，2024年底調往青海並於去年1月升任省長。

羅東川擔任青海省長僅不到兩年，就升任省委書記。

精於觀察中共動向的「X」帳號「中國人事觀察」指出，羅東川成為繼福建省委書記周祖翼、陝西省委書記趙一德、廣西自治區黨委書記陳剛、甘肅省委書記吳曉軍、遼寧省委書記許昆林、湖北省委書記關志鷗之後的第七位「65後」省委書記，他也是繼關志鷗之後，第二位擔任省委書記的二十屆中央候補委員。

「因年齡原因」不再擔任西藏自治區黨委書記的王君正，生於1963年5月，現年63歲，至於胡昌升僅比王君正小7個月，他生於1963年12月，曾任四川省遂寧市長，甘孜州委書記，2015年6月後任青海省委常委、福建省委常委、廈門市委書記。2021年2月任黑龍江省省長，2022年12月任甘肅省委書記。他為中共二十屆中央委員。

吳曉軍則生於1966年1月，現年60歲。曾任江西省工業和信息化委員會主任，省發展改革委主任，2017年3月後任副省長、省委常委、南昌市委書記，後轉任青海省委副書記，2022年5月任青海省省長，2024年12月升任青海省委書記。他也是中共二十屆中央委員。

整理中共官方近一周以來公布之地方人事動向，除上述三省省委書記變動外，副省長層級的新任命案還有內蒙古自治區副主席王本強、雲南省副省長陳春平、遼寧省副省長任開斌、廣西壯族自治區黨委副書記王心富等人，人事調動相當頻繁。

此外，中共的中央官員部分，中國長安網近日更新後顯示，此前擔任大陸司法部副部長的胡衛列，已任中央政法委副秘書長。胡衛列生於1968年2月，曾任最高人民檢察院檢察委員會委員、第八檢察廳廳長等職，2023年出任司法部黨組成員、副部長。

精華 FAQ

  • 此次調整涉及甘肅、青海與西藏3地的一把手，羅東川由青海省長升任青海省委書記，吳曉軍轉任甘肅省委書記，胡昌升則改任西藏自治區黨委書記。

  • 官方說法是王君正因年齡原因不再擔任西藏自治區黨委書記。他生於1963年5月，現年63歲，此番卸任也被視為高層人事調整的一部分。

  • 羅東川生於1965年10月，曾任最高法院、中央紀委與福建、青海等地要職，2024年底到青海後不久即升任省長，如今再升省委書記，成為第七位65後省委書記。

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