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韓正將出席聯合國大會一般性辯論 川習會同步登場

中央社台北22日電
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圖為中國國家副主席韓正於2023年9月21日，在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國...
圖為中國國家副主席韓正於2023年9月21日，在紐約聯合國總部出席第78屆聯合國大會一般性辯論並發表演說。圖／取自中國外交部官網

中國外交部發言人郭嘉昆今天宣布，中國國家副主席韓正24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。與此同時，中國國家主席習近平則預計在24日與美國總統川普在華府會談。

根據微信公眾號「外交部發言人辦公室」，韓正將於9月24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。與會期間，韓正還將出席中方舉辦的全球發展倡議5周年高級別對話會，會見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人。

北京日報報導，郭嘉昆今天在外交部例行記者會上表示，當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，各種風險挑戰層出不窮。聯合國是全球治理的核心平台，聯大一般性辯論是各國凝聚政治共識、協調多邊行動的重要契機。

他說，韓正與會期間，將全面闡釋中方對當前國際形勢、重大國際和地區問題以及聯合國工作的看法主張，並推動國際社會重振聯合國權威與作用。

今年第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。

習近平上次發表聯大演說是在2021年，當時他是以影片方式參與。今年他將缺席會議，選擇於24日在華盛頓與川普（Donald Trump）進行面對面會談，引發外界對聯合國是否仍具應對全球危機能力的討論。

精華 FAQ

  • 中國國家副主席韓正將於9月24日至26日赴紐約，出席第81屆聯合國大會一般性辯論，並在會期間參與相關多邊外交活動，主軸是闡述中方對國際議題的立場。

  • 除一般性辯論外，韓正還將出席中方舉辦的全球發展倡議5周年高級別對話會，並會見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人，擴大交流與協調。

  • 因為韓正出席聯大期間，習近平同日預計在華府與川普面對面會談，兩場高層外交同步登場，讓外界關注中美互動與聯合國在全球危機治理中的角色。

韓正 川習會 聯合國

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