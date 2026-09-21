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李家超明年3月拚連任？傳北京「心中有數」搜各方評價

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香港特首李家超。（中通社）
香港特首李家超。（中通社）

香港特首李家超首個五年任期將於2027年6月30日屆滿，港府公布，明年3月將舉行特首選舉。隨著換屆選舉逐步逼近，李家超是否尋求連任，以及北京方面對下一屆特首人選的考量，成為外界關注焦點。

綜合香港經濟日報等媒體報導，北京方面不會讓外界過早知道對下任特首人選的想法，但據稱已針對李家超及其管治團隊的工作表現展開「收風」工作，即向不同人士了解及搜集各方評價。報導引述曾接受諮詢人士稱，對於下任特首人選，北京方面「心中有數」。不過，相關說法屬媒體引述消息，目前沒有北京官方確認。

另據中央社報導指出，李家超目前尚未公開表態是否競逐連任，香港政商界預料，李家超的連任動向可能要到今年底才會較為明朗。

香港回歸以來，歷任特首均未完成連續兩個完整五年任期，外界因此以「10年魔咒」形容這一現象。李家超若競逐並成功連任，將有機會成為香港回歸後首名完成兩個完整五年任期的行政長官。

宏福苑火災是李家超任內受到高度關注的重大事件之一。2025年11月26日，大埔宏福苑發生五級火警，當時屋苑正在進行大型維修，8幢大樓中有7幢受到火災波及，最終造成168人死亡。事發後，李家超宣布成立獨立委員會，調查火災事故原因及相關問題。

香港經濟日報把宏福苑火災的善後及問責，列為李家超目前面對的重要關卡之一，並提到政商界認為，其連任動向可能要待年底才會較明朗。這屬媒體及政商界的觀察，並非北京方面已公布的連任條件或決定。

宏福苑火災獨立委員會目前仍在進行調查。委員會今年8月表示，因涉及超過100萬個檔案，以及大量書面證供、專家報告和聽證資料，工作需要較長時間，已獲准將提交報告期限延至今年10月底前。

李家超9月20日接受香港電台節目訪問時，被問到是否希望成為香港首名完成兩屆任期的行政長官。他沒有直接回答是否參選，而是表示，擔任行政長官「一定要心無雜念」，目前應做好當前工作。他又表示，宏福苑火災反映政府在系統及執行方面存在問題，需要努力改革，並會在獨立委員會提交報告後，認真跟進相關建議。李家超亦表示，宏福苑火災後，港府已推進多項強化措施，包括加強監管執法及檢討樓宇維修制度。

此外，港府9月公布首份《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規畫（2026-2030年）》，並發布《行政長官2026年施政報告》。李家超早前表示，五年規畫是香港未來五年的經濟及社會發展藍圖，而施政報告則是落實五年規畫的年度施政重點。

精華 FAQ

  • 目前李家超尚未公開表態是否競逐連任。報導指香港政商界認為，他的去向可能要到今年底才會較明朗，而北京方面也未對外公布明確人選取向。

  • 媒體引述消息稱，北京不會過早公開下一任特首想法，但已對李家超及其管治團隊展開「收風」工作，向不同人士蒐集評價；受訪者更稱北京對人選「心中有數」。

  • 宏福苑五級火造成168人死亡，屬李家超任內重大事件之一。外界認為，火災善後、責任追究及制度改革成效，將直接影響社會觀感，也成為他爭取連任前的重要考驗。

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