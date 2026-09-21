「人多不怕被欺負」廣西夫妻生13孩 8男5女從2歲到22歲
廣西欽州一對中年夫婦結婚22年生育13名子女，消息近日衝上微博熱搜；當地村幹部證實，該家庭共有八男五女，政府已多次宣傳計生政策，但當事人秉持「人多不怕被欺負」的想法堅持生育。目前適齡孩子均獲安排接受九年義務教育，政府每月提供約3500元人民幣補助並幫建兩層平房，該戶已列為脫貧戶，生活條件大為改善。
九派新聞報導，現年49歲的男主人黃先生表示，自己與42歲的妻子結婚22年，大女兒22歲已婚，二女兒正讀大學，大兒子18歲仍在求學，最小的孩子僅兩歲多。
黃先生透露，2016年他在建築工地從三樓摔下傷及腰腿，當時花費10萬元治療至今仍背負債務。目前全家主要靠種植20多畝水稻過活，日常開支全花在子女的生活與教育上，「白天幹活幹到晚上，累也要幹」，偶爾亦有熱心人士捐贈衣物。
黃先生透露，妻子多年來身體狀況尚好，而孩子們性格各有不同，雖然生活拮据，但黃先生坦言自己非常喜歡小孩，表示「每天看著孩子、回家聽到孩子叫爸爸就很高興」。當地村幹部指出，政府幫建的兩層平房設有四個房間與四張床，其中兩張床要睡六個人，雖然基本解決溫飽，但孩子眾多，整體生活仍不算寬裕。
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事件在微博引發大批網民討論，支持的網友認為該對夫婦為人口發展做出貢獻，紛紛留言：「這是正面宣傳教材」、「很多年輕人都不結婚生子，現在政府應該獎勵他們」、「應該頒發英雄母親勳章」；反對的網友則質疑：「家裡窮還生孩子非常不負責任」、「只管生不管養，全靠政府補貼支持」、「孩子生在這種家庭真的受苦」。
隨著事件持續引發熱議，當地政府表示將繼續落實相關幫扶政策，確保孩子們的教育與基本生活需求得到保障。
因為兩人結婚22年共生下13名子女，且家庭人口多達八男五女，從2歲到22歲不等，消息曝光後迅速在微博引發大量討論。 政府已安排適齡孩子就讀九年義務教育，每月提供約3500元人民幣補助，並協助興建兩層平房，讓一家人基本溫飽與居住條件有所改善。 支持者認為他們是在為人口發展做貢獻，甚至主張給予獎勵；反對者則批評家境貧困仍大量生育不負責任，擔心孩子成長與照顧品質。
精華 FAQ
因為兩人結婚22年共生下13名子女，且家庭人口多達八男五女，從2歲到22歲不等，消息曝光後迅速在微博引發大量討論。
政府已安排適齡孩子就讀九年義務教育，每月提供約3500元人民幣補助，並協助興建兩層平房，讓一家人基本溫飽與居住條件有所改善。
支持者認為他們是在為人口發展做貢獻，甚至主張給予獎勵；反對者則批評家境貧困仍大量生育不負責任，擔心孩子成長與照顧品質。
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