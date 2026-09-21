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柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

中國新聞組／即時報導
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辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

AI摘要

文章摘要整理：

柬埔寨公開已關閉的8號電詐園區內部，顯示其如城中城般龐大，並揭出中文標語、機房與監控設備，反映電詐產業高度組織化。

柬埔寨當局9月21日帶領媒體記者進入位於波羅勉省的「8號電詐園區」進行實地走訪，揭開這座已被執法部門查處並關閉的電詐基地內部面貌。柬中時報記者在現場看到，該園區占地約120公頃，規模龐大且多棟建築密集分布，辦公、住宿、餐飲及網路設施一應俱全，可容納約2萬人，儼然是一座相對獨立的「城中城」。

據報導，園區內部除了成排的大型樓宇，還建有人工湖、餐廳、商鋪和大型食堂等生活設施，部分區域設置了大量門禁閘機，公共區域與道路皆安裝監控設備。辦公室內部雖已空無一人，但仍遺留大量桌椅、電腦顯示器及密集布設光纖的網路機房；牆上甚至掛有編號手機袋與中文標語「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲」。此外，記者還在其中一間房間內發現「新加坡警察部隊商業事務局」字樣及標識，具體用途仍待釐清。

這座又稱「Meun Chey商業城」或「Legend Park」的「8號園區」位於波羅勉省甘再米縣，於2023年開始建設，並於今年2月被柬埔寨執法部門查處關閉。報導指出，該園區由Legend Innovation公司運營，與當地太子集團存在關聯，且在註冊地址、支付及物流服務等方面亦與匯旺集團有所聯繫。運營公司及其董事Eang Soklim已於今年3月遭英國政府實施制裁。

目前園區內多處辦公室與公共設施處於荒廢狀態，部分未完工的建築現場仍堆放著大量瓷磚等建材。柬埔寨當局帶領媒體公開直擊現場，展現對電詐園區清查的階段性成果，向外界揭露電詐集團極度規模化與組織化的運作冰山一角。

「8號園區」內部景況曝光後，許多網友對園區的規模與設施感到震驚，「居然連人工湖和商鋪都有，根本就是專業化營運的犯罪城市」、「牆上的中文毒雞湯標語太諷刺了，完全是用企業化管理在搞詐騙」；也有網友留言表示：「希望能徹底查清背後的利益鏈條與黑幕」、「看到那些標語和機房真的毛骨悚然」。

園區規模龐大，外表形成相對獨立的「城中城」。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）
園區規模龐大，外表形成相對獨立的「城中城」。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

被查處關閉後的「8號電力詐騙園區」。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）
被查處關閉後的「8號電力詐騙園區」。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

牆上設定編號「手機袋」貼有中文姓名標籤。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）
牆上設定編號「手機袋」貼有中文姓名標籤。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

精華 FAQ

  • 該園區占地約120公頃，可容納約2萬人，內有辦公、住宿、餐飲、商鋪、人工湖與大型食堂，還設置門禁閘機與監控，宛如獨立城中城。

  • 記者看到大量桌椅、電腦顯示器、光纖機房與編號手機袋，牆上還掛著中文標語「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲」，場景相當諷刺。

  • 報導指園區由Legend Innovation公司運營，與太子集團、匯旺集團有聯繫；其運營公司及董事Eang Soklim已於今年3月遭英國政府制裁。

柬埔寨

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