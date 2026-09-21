中國二手平台閒魚遭爆色情引流 疑涉未成年少女

閑魚是阿里巴巴旗下閒置交易平台，前身為「淘寶二手」。公開資料顯示，2012年10月，閑魚的前身「淘寶二手」上線。2014年6月，「淘寶二手」更名為「閑魚」。圖／取自閑魚微信公眾號

中國二手交易平台閒魚近日遭媒體踢爆，平台部分商品疑似以「上門按摩」、「模特約拍」等名義進行色情引流，並將使用者導向站外交易，甚至有客服聲稱可「預約」未成年少女，其中最小僅14歲。事件21日登上微博 熱搜第一，閒魚中午發布聲明表示，已成立專項小組，並將深化與公安機關合作，打擊色情引流產業鏈。

據河北財經16日報導，近日接獲觀眾反映，稱閒魚平台暗藏色情產業鏈，還可能涉及未成年人。記者調查發現，平台上一些商家以「上門按摩」、「模特上門約拍」、「上門健身」等名義上架商品，透過隱晦暗示，將使用者引導至線下或私人群組進行交易。

報導稱，也有商家以「游泳教學」為名出售引流影片，引導使用者掃描QR Code加入群組。如要進入「當地群」，須先支付人民幣99元（約新台幣470元）「意向金」，進群後即可收到明碼標價的「課程表」，其中包括所謂「上門特殊服務」。

據報導，記者進一步與一名自稱「處寶可約」的站外客服聯繫，對方聲稱手中可供「預約」的女孩多為未成年人，其中最小僅14歲，並稱可帶至三甲醫院（中國最高級別醫院）認證；另一家店鋪商家也聲稱可以帶去醫院檢查，甚至提供身分證件。

事件曝光後，「閒魚 涉黃」話題21日衝上微博熱搜第一。閒魚中午發布聲明稱，平台「堅決對利用色情內容進行引流、欺詐的違法行為說不」，已成立專項小組，建立「前置識別—即時處置—警企聯動」等綜合防控治理機制。

閒魚表示，2026年以來已累計凍結色情引流類風險帳號98,358個，主動將相關線索移送公安部門，警企協同打擊色情犯罪集團15個，並排查上千萬件商品。

針對媒體報導涉及的10個商品，閒魚稱，其中6個在報導發布前已被平台巡查系統識別為風險商品並下架；另有3個在報導後，因涉嫌引流至站外遭處置，但這3個商品在閒魚站內並未呈現色情資訊；另有1個商品經核實為動漫圖片修改服務，未發現違規，但因內容表述不當遭屏蔽。

對於報導中出現的「處寶可約」，閒魚則澄清，該資訊並未出現在閒魚平台任何頁面、商品資訊或買賣雙方私訊紀錄中，而是出現在相關人員的企業微信個人資料。

閒魚也稱，報導中部分「模特拍攝」、「私教體驗」等商品，經平台核查，實為漫改圖片訂製、健身私教體驗等普通商品，並不涉及違規。